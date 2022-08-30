Міжнародні організації мають надавити на Путіна, аби він вивів війська із ЗАЕС – Bloomberg

Запорізька атомна електростанція, як і місто Енергодар перебувають вже шість місяців в окупації. Російські війська мілітаризували найбільшу атомну електростанцію Європи та, таким чином, здійснюють ядерний тиск на весь цивілізований світ. Для врегулювання ситуації, а також для перевірки справної роботи всіх систем АЕС, до Запоріжжя прямує місія Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ). Це важливий, але тільки перший крок, який має зробити міжнародна спільнота в умовах спровокованої Росією ядерної загрози, передає видання Bloomberg .

Ще на початку березня російські окупаційні війська захопили ЗАЕС і відтоді утримують його, на думку автора статті, з трьох основних причин.

По-перше, очільник Кремля вбачає у цьому можливість організації захищеного плацдарму для постійних атак на українські позиції, адже справедливо розраховує, що Україна не буде завдавати ударів по власному ядерному об'єкту.

По-друге, ця ситуація дозволяє створювати тиск на європейське суспільство, яке ще пам'ятає наслідки Чорнобильської катастрофи у 1986 році. І, що зручно, позбавляє необхідності застосування ядерної зброї, бо вибух на ЗАЕС і так може стати ядерною катастрофою.