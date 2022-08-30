Подоляк визнав великий прорахунок влади: "Вважаю фундаментальною помилкою..."

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк визнав, яку велику помилку зробила українська влада у перші години після повномасштабного вторгнення росії.

За його словами, помилки є неминучою складовою прийняття рішень.

«На мою думку, одна з ключових помилок, це коли почалося інтенсивне вторгнення, але ніхто — ні наші громадяни, ні військові, ні ми як органи управління — не міг повірити в те, що це відбувається у XXI столітті та відбувається з нами. Того раннього ранку 24 лютого ми психологічно не були готові підривати мости, наприклад», - розповів Подоляк в інтерв’ю виданню «Факти такоментарі».

За його словами, перші години вони думали над тим, що було вкладено кошти у комфорт для людей і, мовляв, «як тепер руйнувати все це». Адже господарю важко знищити те, що він створим власними руками.

«Ось цю тодішню неквапливість вважаю фундаментальною помилкою. Однак десь о шостій вечора вже побачив в очах рішучість: заради захисту країни все руйнуватимемо разом із цими російськими іржавими танками», - заявив Подоляк.