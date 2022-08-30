Подоляк визнав великий прорахунок влади: "Вважаю фундаментальною помилкою..."

Михаил Подоляк

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк визнав, яку велику помилку зробила українська влада у перші години після повномасштабного вторгнення росії.

За його словами, помилки є неминучою складовою прийняття рішень.

«На мою думку, одна з ключових помилок, це коли почалося інтенсивне вторгнення, але ніхто — ні наші громадяни, ні військові, ні ми як органи управління — не міг повірити в те, що це відбувається у XXI столітті та відбувається з нами. Того раннього ранку 24 лютого ми психологічно не були готові підривати мости, наприклад», - розповів Подоляк в інтерв’ю виданню «Факти такоментарі».

Укрзалізниця, ремост мосту, міст

За його словами, перші години вони думали над тим, що було вкладено кошти у комфорт для людей і, мовляв, «як тепер руйнувати все це». Адже господарю важко знищити те, що він створим власними руками.

«Ось цю тодішню неквапливість вважаю фундаментальною помилкою. Однак десь о шостій вечора вже побачив в очах рішучість: заради захисту країни все руйнуватимемо разом із цими російськими іржавими танками», - заявив Подоляк.

ВСУ, воїн ВСУ на позиції, війна


Катерина Петренко, politeka.net





Интересные новости
Прем'єр-міністр Естонії обговорила з главою Єврокомісії візові обмеження для росіянПрем'єр-міністр Естонії обговорила з главою Єврокомісії візові обмеження для росіян
Литва купить 37 дронів-камікадзе для УкраїниЛитва купить 37 дронів-камікадзе для України
Не Джонсоном єдиним: лідер британських лейбористів приїде до КиєваНе Джонсоном єдиним: лідер британських лейбористів приїде до Києва
Світові розвідслужби озвучили прогноз щодо ймовірності нової атаки на Київ, Іспанія обіцяє нові танкиСвітові розвідслужби озвучили прогноз щодо ймовірності нової атаки на Київ, Іспанія обіцяє нові танки
В Україні можуть мобілізувати ще одну категорію чоловіків: подробиці законопроєктуВ Україні можуть мобілізувати ще одну категорію чоловіків: подробиці законопроєкту
Блок рекламы


Похожие новости
У Зеленського визнали помилку влади, допущену в перші години повномасштабного вторгненняУ Зеленського визнали помилку влади, допущену в перші години повномасштабного вторгнення
Росія уже використала усі козирі — ПодолякРосія уже використала усі козирі — Подоляк
Засновник компанії Baykar визнав, що українці розрекламували його безпілотники і похвалив ЗСУЗасновник компанії Baykar визнав, що українці розрекламували його безпілотники і похвалив ЗСУ
Конгресвумен Чейні ладна балотуватись на пост президента, аби не допустити до влади ТрампаКонгресвумен Чейні ладна балотуватись на пост президента, аби не допустити до влади Трампа
Кількість ударів Росії по цивільній інфраструктурі України вже у 73 рази перевищує удари по військових об'єктах – ПодолякКількість ударів Росії по цивільній інфраструктурі України вже у 73 рази перевищує удари по військових об'єктах – Подоляк
Щоденні втрати України на фронті від початку літа зменшились у 2,5 рази — ПодолякЩоденні втрати України на фронті від початку літа зменшились у 2,5 рази — Подоляк
Подоляк розповів, навіщо Росії переговори насправдіПодоляк розповів, навіщо Росії переговори насправді
Війна закінчиться при президентстві Зеленського — ПодолякВійна закінчиться при президентстві Зеленського — Подоляк
Ердоган визнав, що наблизити припинення війни в Україні не вдалосяЕрдоган визнав, що наблизити припинення війни в Україні не вдалося
Кремль перевіряє готовність світу «проковтнути» анексію і не бачить спротиву — ПодолякКремль перевіряє готовність світу «проковтнути» анексію і не бачить спротиву — Подоляк
Последние новости
Подгружаем последние новости