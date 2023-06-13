Знищення Каховської ГЕС матиме великий вплив на глобальну продовольчу безпеку — ООН

Глава ООН з питань допомоги заявив, що виникне також проблема з питною водою.

В Організації Об’єднаних Націй заявили, що знищення Каховської ГЕС в Херсонській області матиме великий вплив на глобальну продовольчу безпеку, оскільки ціни на продовольство, ймовірно, зростуть через проблеми з наступним урожаєм у регіоні., інформує "Голос Америки".

"Це житниця, вся ця територія, яка йде до Чорного моря, Криму, це житниця не лише для України, а й для світу. І майже неминуче ми побачимо величезні проблеми зі збиранням врожаю та наступним посівом", - повідомив глава ООН з питань допомоги Мартін Гріффітс, інформує ZN.ua.

За його словами, виникне також проблема з питною водою - 700 000 людей залежать від Каховського водосховища. Гріффітс зазначив, що "погана вода" робить людей у регіоні вразливими до хвороб, особливо ризикують діти.

Глава ООН з питань допомоги наголосив, що пошкодження цивільної інфраструктури такого масштабу суперечить міжнародному гуманітарному праву і порушує Женевські конвенції.

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС. Це спричинило підтоплення великої кількості населених пунктів. Заступник міністра аграрної політики та продовольства України Віталій Головня розповів, чи може виникнути дефіцит продуктів через підрив Каховської гідроелектростанції


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
Через чотири дні після катастрофи на ГЕС: Путін нарешті розпорядився створити урядову комісіюЧерез чотири дні після катастрофи на ГЕС: Путін нарешті розпорядився створити урядову комісію
Верховна Рада звернулась до ООН із закликом визнати Росію державою-спонсором тероризмуВерховна Рада звернулась до ООН із закликом визнати Росію державою-спонсором тероризму
Загарбники посилюють адміністративно-поліцейський режим на окупованих територіях Запоріжжя — ЦНСЗагарбники посилюють адміністративно-поліцейський режим на окупованих територіях Запоріжжя — ЦНС
МЗС Британії: Брязкання зброєю з боку Путіна не завадить нам підтримувати УкраїнуМЗС Британії: Брязкання зброєю з боку Путіна не завадить нам підтримувати Україну
Росіяни селять разом із військовими тих, хто врятувався від повені, щоб прикритися від ударів – ГенштабРосіяни селять разом із військовими тих, хто врятувався від повені, щоб прикритися від ударів – Генштаб
Блок рекламы


Похожие новости
У Німеччині нічого не знають про знищення Leopard'а — ЗМІУ Німеччині нічого не знають про знищення Leopard'а — ЗМІ
Скільки тротилу може виявитися у "газовому балоні" - ОК "Південь" попереджає про мінну небезпекуСкільки тротилу може виявитися у "газовому балоні" - ОК "Південь" попереджає про мінну небезпеку
Уряд створить реєстр постраждалих від підриву дамби Каховської ГЕСУряд створить реєстр постраждалих від підриву дамби Каховської ГЕС
Україна отримала гуманітарку та пальне від Азербайджану для постраждалих від підриву Каховської ГЕСУкраїна отримала гуманітарку та пальне від Азербайджану для постраждалих від підриву Каховської ГЕС
"Набрали в рота води" – Кулеба прокоментував реакцію ООН на підрив Каховської ГЕС"Набрали в рота води" – Кулеба прокоментував реакцію ООН на підрив Каховської ГЕС
Все вказує на те, що за підривом Каховської ГЕС стоїть Росія – БоррельВсе вказує на те, що за підривом Каховської ГЕС стоїть Росія – Боррель
Зеленський шокований реакцією ООН та Червоного Хреста на підрив дамби Каховської ГЕСЗеленський шокований реакцією ООН та Червоного Хреста на підрив дамби Каховської ГЕС
Польща надасть Україні цистерни та насоси для ліквідації наслідків знищення Каховської ГЕСПольща надасть Україні цистерни та насоси для ліквідації наслідків знищення Каховської ГЕС
Офіс Генпрокурора надав Міжнародному кримінальному суду всю інформацію щодо підриву Каховської ГЕСОфіс Генпрокурора надав Міжнародному кримінальному суду всю інформацію щодо підриву Каховської ГЕС
На фоні знищення Каховської ГЕС Ердоган переконував Зеленського перейти до переговорів з РФНа фоні знищення Каховської ГЕС Ердоган переконував Зеленського перейти до переговорів з РФ
Последние новости
Подгружаем последние новости