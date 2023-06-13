Знищення Каховської ГЕС матиме великий вплив на глобальну продовольчу безпеку — ООН

Глава ООН з питань допомоги заявив, що виникне також проблема з питною водою.

В Організації Об’єднаних Націй заявили, що знищення Каховської ГЕС в Херсонській області матиме великий вплив на глобальну продовольчу безпеку, оскільки ціни на продовольство, ймовірно, зростуть через проблеми з наступним урожаєм у регіоні., інформує " Голос Америки".

"Це житниця, вся ця територія, яка йде до Чорного моря, Криму, це житниця не лише для України, а й для світу. І майже неминуче ми побачимо величезні проблеми зі збиранням врожаю та наступним посівом", - повідомив глава ООН з питань допомоги Мартін Гріффітс, інформує ZN.ua .

За його словами, виникне також проблема з питною водою - 700 000 людей залежать від Каховського водосховища. Гріффітс зазначив, що "погана вода" робить людей у регіоні вразливими до хвороб, особливо ризикують діти.

Глава ООН з питань допомоги наголосив, що пошкодження цивільної інфраструктури такого масштабу суперечить міжнародному гуманітарному праву і порушує Женевські конвенції.

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС. Це спричинило підтоплення великої кількості населених пунктів. Заступник міністра аграрної політики та продовольства України Віталій Головня розповів, чи може виникнути дефіцит продуктів через підрив Каховської гідроелектростанції