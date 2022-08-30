Захисників в Оленівці могли підірвати з допомогою вогнемета

Наразі судова експертиза все ще триває.

Захисників в Оленівці могли підірвати з допомогою вогнемета
© Соцмережі

В Офісі генерального прокурора вважають, що українських військовополонених, які загинули в Оленівці, могли підірвати з допомогою заряду до вогнемета. Про це повідомляє DW.

За даними ЗМІ, після вивчення відео з мережі такого висновку дійшли спеціалісти з питань застосування частин та підрозділів військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, ідентифікації боєприпасів та застосування інженерних частин та підрозділів.

"Джерелом вибуху у колонії в окупованій Оленівці на Донеччині, внаслідок якого загинули десятки українських полонених, ймовірно, став термобаричний боєприпас. А саме – капсула з горючою сумішшю термобаричного вибуху вогнеметів типу ШМЕЛЬ, ШМЕЛЬ-М, РИСЬ", - йдеться у відповіді ОГП на запит видання.

Наразі триває комплексна судова експертиза. Експерти вивчають зброю та сліди, а також обставин її використання, проводять вибухотехнічну та пожежно-технічна експертизи.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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