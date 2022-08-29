Зеленський анонсував форум в Парижі з відновлення України

Президент України Володимир Зеленський закликав європейські країни не втомлюватися від війни в Україні і всіляко допомагати у протистоянні агресії Росії, адже через злочинні дії Росії постає питання стратегії виживання світу, а українські захисники не дають Росії просунути свою агресію на захід, до Європи. Про це Зеленський наголосив під час спілкування з учасниками щорічних зборів французьких підприємців під егідою бізнес-об’єднання MEDEF, повідомляє прес-служба президента.

"Захищайте цю мирну атмосферу, у якій ви перебуваєте. І сьогодні, коли війна триває на нашій території, у вас є змога допомогти нам, щоб будь-яка війна не зруйнувала все те прекрасне, тепле, сонячне, що у вас зараз є, від чого ви отримуєте задоволення. І це – ваше абсолютне право. І за це право ми сьогодні боремося. Тож не втомлюйтеся, будь ласка, від війни в Україні. Бо це війна за той спокій, який є сьогодні у вас", – зазначив Зеленський, закликавши цивілізовані країни об’єднатися заради подолання всіх ризиків, які постають перед людством.

Зеленський зауважив, що уряди України та Франції готують проведення восени в Парижі форуму з питань відновлення України, і запросив французькі компанії до участі в ньому.

На думку президента, нині варто зосередитися на плані швидкої відбудови інфраструктури (Fast Recovery Plan), що потребує меншого обсягу коштів, але вже зараз.

"Я зосереджувався б сьогодні на відновленні освітньої інфраструктури, портової, транспортної, а також житла для людей. Бо наше завдання – повернути людей. Люди в державі – це розвиток економіки", – сказав Володимир Зеленський.