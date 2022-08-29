Набір армійського корпусу рф обернувся провалом: "Не змогли набрати 15 тисяч осіб за 4 місяці"

окупанти, російські солдати, російські війська

Окупантам не вдалося зібрати 15 тисяч осіб за 4 місяці для нового угруповання.

Про це повідомляє військовий аналітик Олександр Коваленко:

"Про 3 армійський корпус докладніше. Справа в тому, що цьому формуванню стали зараз багато приділяти уваги, хоча я про нього писав з червня, уважно спостерігаючи за його недоробленим формуванням.

3 АК стартували формувати у травні місяці і його чисельність мала становити 15 тис чол. Російське командування ставило собі за мету сформувати не менше 6 танкових батальйонів чисельністю 187 танків і 12 мотострілкових батальйонів, чисельність 357 ББМ.

Формування почалося на базі в Мулиному ЗВО і для цих потреб фактично в перші ж тижні, з травня до червня було виділено 700 одиниць техніки. Саме тому у складі корпусу можна бачити не зняту з консервації та зберігання техніку, а модні Т-80 БВМ і навіть Т-90 “Прорив”.

Але якщо технікою корпус забезпечили майже відразу, особовим складом так і не вийшло. У червні себе виявила проблема з комплектації особовим складом корпусу, у зв'язку з чим було вирішено сформувати його в основному за рахунок найманців, у тому числі зі складу приватних військових кампаній.

окупанти, російські солдати, російські війська

У липні у ряді вищих військових навчальних закладів росії було скорочено навчальний процес для майбутніх офіцерів, а також скорочено/прискорено залікову сесію. Крім того, для придатного до служби професорсько-викладацького складу було перенесено планові відпустки за поточний рік з подальшим їх відправкою до Муліна для участі у підготовці підрозділів.

Проблеми з формуванням 3 АК були з розряду нерозв'язних і наприкінці липня для проведення перевірки рівня комплектування частин та підрозділів корпусу до Муліно прибула комісія головного командування сухопутних військ на чолі з генералом армії Салюковим.

Тоді й було ухвалено рішення екстрено доформувати корпус неблагонадійними елементами та відправити до України. До середини серпня місцеві паблики рясніли повідомленнями про те, що селами поряд з базою блукають явно зеки.

Але й після таких радикальних рішень питання з формуванням корпусу не було вирішено – планової чисельності так і не вдалося досягти! В даний час він, неукомплектований, що є збірною солянкою з різношерстого зброду, частково не професійного і ненавченого, вирушає в Україну. Орієнтовно – на південний плацдарм.

Ось такий він, 3-й армійський корпус зс рф ... За 4 місяці не змогли зібрати в одну кичку 15 тисяч осіб".

окупанти, російські солдати, російські війська


Алексей Ионов, politeka.net





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