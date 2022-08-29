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2022-08-29
Гайдай розповів про пожежу та потужні вибухи на базі окупантів у Сватовому
Там залишалися «народні міліціонери» з ОРДЛО.
© Сергій Гайдай / Facebook
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив про пожежу та вибухи на базі окупантів у Сватовому.
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«Майже всі війська вже вийшли зі Сватового, там залишилася тільки поліція ОРДЛОвська. Залишилася аграрна база, на якій вони проводили передислокацію. І щось та тій базі знову якась «бавовна» сталася. Ще дві години тому там дуже все ще горіло і підривалося», - додав він.
Ольга Чекіс, ZN.ua