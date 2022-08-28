Війська РФ обстріляли Краматорськ і Слов'янськ: пошкоджено школу і житлові будинки

На щастя, жертв немає.

Війська РФ обстріляли Краматорськ і Слов'янськ: пошкоджено школу і житлові будинки
© Павло Кириленко Донецька ОВА/telegram

Російські окупаційні війська у суботу, 27 серпня, обстріляли Краматорськ і Слов'янськ, заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Слов'янськ зазнав обстрілу близько першої години ночі: пошкоджено 8 багатоповерхівок, один із снарядів влучив у двір школи. На щастя, обійшлося без жертв", - зазначив Кириленко в Telegram.

У Краматорську російські війська пошкодили житлові будинки поряд із залізницею. За попередньою інформацією, постраждалих немає.


Анна Конюченко, ZN.ua





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