У Херсоні народні артисти України співпрацюють з окупантами

Кількість українців, які переходять на бік окупантів,щодня збільшується. Допомагають виявляти так званих колаборантів місцеві активісти. Зокрема, канал у Telegram " База зрадників Херсона " публікує поіменно зрадників.

Серед таких, зокрема, комерційна директорка Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. Куліша Ірина Бордюг, артисти театру Ружена Рубльова (Народна артистка України) та Євген Гамаюнов (Заслужений артист України), режисер Катерина Слажнева.

Підтримують окупаційну владу та пішли на співпрацю викладачі Херсонського музичного училища: Пасічна Лариса, викладач кларнету Олексій Василь, викладач фортепіано Васильєва Елеонора, хормейстер Алексєєва Тетяна, народна артистка України Лелеко Наталя, викладач Нестеренко Сергій.