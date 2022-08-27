В США пропонують перейти до наративу, що Косово і Сербія — це Європа
Зустріч між президентом Вучичем і прем’єр-міністром Курті була дуже професійною та спокійною, інформує
Спеціальний представник США на Західних Балканах Габріель Ескобар в
«Я думаю, що ми повинні забути наратив про те, що Косово — це Сербія, і перейти до того, що Косово і Сербія — це насправді Європа. Отже, у вас спільне майбутнє», — наголосив він після проведеного у Белграді за участі спецпредставника ЄС з політики Західних Балкан Мирослава Лайчака та лідерів обох сторін чергового етапу переговорів.
За його словами, зустріч між президентом Вучичем і прем’єр-міністром Курті була дуже професійною та спокійною.
«Було надихаючим бачити такий рівень відкритості», — додав він.
Ескобар розповів, що спільно з представниками ЄС вони заохочували Приштину бути більш конструктивною та гнучкою, і що він бачить, що для цього є бажання. Зокрема, за його словами, ніхто не повинен страждати через номерні знаки і обидві сторони мають орієнтуватися на європейські рішення.