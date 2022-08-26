Хасидам рекомендують не їхати на святкування Нового року в Умань

До заклику приєднались правоохоронні структури Ізраїлю, інформує ZN.ua.

Хасидам рекомендують не їхати на святкування Нового року в Умань
© Судово-юридична газета

Національна поліція та Служба безпеки України рекомендують паломникам-хасидам утриматися цього року від візиту до України на святкування єврейського нового року Рош-ха-Шана.

«Таке рішення прийняте спільно з правоохоронними структурами Ізраїлю та іншими відповідальними органами української влади. Це пов’язано із високою ймовірністю ракетних обстрілів і дій російської сторони, спрямованих на дестабілізацію міжнаціональних відносин і завдання шкоди міжнародному іміджу України», - йдеться в заяві СБУ.

Правоохоронці запевнили, що ретельно перевірятимуть інформацію щодо можливих загроз для паломників в Україні. Зокрема вже посилено перевірку об’єктів паломництва і маршрутів пересування вірян і вживаються контрдиверсійні та антитерористичні заходи.

«Водночас попри усі заходи безпеки, Росія може використати приїзд і масове скупчення паломників для влаштування провокацій. Тож з огляду на вищезазначену інформацію просимо утриматися від поїздки до України», - просять у відомстві.

Натомість ті, хто все ж наважаться на поїздку мають неухильно дотримуватись вимог режимних заходів: комендантської години, реагування на сигнали повітряної тривоги, а також виконувати всі вказівки представників правоохоронних органів.


Ірина Знась, ZN.ua





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