Візит запланований на весну 2023 року: журналіст пояснив, чому Папа Римський згадав "невинну" Дугіну

Зрозуміло, чому Папа Римський згадав про «невинно вбиту» душу фашистки. Понтифік, схоже, зібрався до Росії.

Про це пише журналіст Орест Сохар.

"Принаймні, так стверджує пропагандистський ТАСС з покликанням на такого собі голову Спілки старовірів Леоніда Севастьянова. Згідно з цим джерелом:

Папа готовий дорогою до Москви або на зворотньому шляху відвідати Донецьк;

Відвідати якійсь місця «трагедій восьмирічних»;

Відвідати інші місця «бойової слави» російських пропагандистів.

Візит нібито запланований на весну 2023 року, і росіяни натякають, що Кремль поставив Понтифіку вимогу спершу приїхати до Росії. «Після відвідування Донбасу Папа МОЖЕ відправитися в Україну, донести їм російську позицію», - сказав Севастьянов.

Згадуючи «невинно убієнну» Дугіну (вже починаю боятися), що Папа Франциск, бажаючи примирити Росію та Україну, канонізує «розпятого хлопчика», - вважає Орест Сохар.