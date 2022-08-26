Візит запланований на весну 2023 року: журналіст пояснив, чому Папа Римський згадав "невинну" Дугіну

Візит запланований на весну 2023 року: журналіст пояснив, чому Папа Римський згадав "невинну" Дугіну

Зрозуміло, чому Папа Римський згадав про «невинно вбиту» душу фашистки. Понтифік, схоже, зібрався до Росії.

Про це пише журналіст Орест Сохар.

"Принаймні, так стверджує пропагандистський ТАСС з покликанням на такого собі голову Спілки старовірів Леоніда Севастьянова. Згідно з цим джерелом:

Папа готовий дорогою до Москви або на зворотньому шляху відвідати Донецьк;

Відвідати якійсь місця «трагедій восьмирічних»;

Відвідати інші місця «бойової слави» російських пропагандистів.

Папа Римський

Візит нібито запланований на весну 2023 року, і росіяни натякають, що Кремль поставив Понтифіку вимогу спершу приїхати до Росії. «Після відвідування Донбасу Папа МОЖЕ відправитися в Україну, донести їм російську позицію», - сказав Севастьянов.

Згадуючи «невинно убієнну» Дугіну (вже починаю боятися), що Папа Франциск, бажаючи примирити Росію та Україну, канонізує «розпятого хлопчика», - вважає Орест Сохар.


Алексей Ионов, politeka.net





Интересные новости
Атака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої БританіїАтака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої Британії
Світові розвідслужби озвучили прогноз щодо ймовірності нової атаки на Київ, Іспанія обіцяє нові танкиСвітові розвідслужби озвучили прогноз щодо ймовірності нової атаки на Київ, Іспанія обіцяє нові танки
Заклики російського посла до геноциду українців: Україна пропонує видворити Ульянова з АвстріїЗаклики російського посла до геноциду українців: Україна пропонує видворити Ульянова з Австрії
Шольц підтвердив надання Україні 30 зенітних установок GepardШольц підтвердив надання Україні 30 зенітних установок Gepard
Загальна мобілізація: повістки українцям відправляють через пошту та залишають під дверимаЗагальна мобілізація: повістки українцям відправляють через пошту та залишають під дверима
Блок рекламы


Похожие новости
Хасидам рекомендують не їхати на святкування Нового року в УманьХасидам рекомендують не їхати на святкування Нового року в Умань
Прокуратура знайшла окупанта, який під Києвом розстріляв у спину мирних українцівПрокуратура знайшла окупанта, який під Києвом розстріляв у спину мирних українців
У NYT розповіли, чому Путіна вирішив збільшити чисельність арміїУ NYT розповіли, чому Путіна вирішив збільшити чисельність армії
Країна стукачів: за півроку росіяни написали 145 тисяч доносів один на одного – РоскомнадзорКраїна стукачів: за півроку росіяни написали 145 тисяч доносів один на одного – Роскомнадзор
Дипломат пояснив, у чому значущість проміжних виборів до Конгресу США у листопадіДипломат пояснив, у чому значущість проміжних виборів до Конгресу США у листопаді
Чи може війна закінчитися до нового року та якими будуть наступні місяці: The Guardian дала 5 сценаріївЧи може війна закінчитися до нового року та якими будуть наступні місяці: The Guardian дала 5 сценаріїв
Міністр закордонних справ Франції заявила, що візит делегації МАГАТЕ – питання найближчого часу, - Руслан БізяєвМіністр закордонних справ Франції заявила, що візит делегації МАГАТЕ – питання найближчого часу, - Руслан Бізяєв
Папа Римський назвав Дугіну "невинною жертвою", обуривши українців: "Промова змусила замислитися"Папа Римський назвав Дугіну "невинною жертвою", обуривши українців: "Промова змусила замислитися"
Росія півроку веде повномасштабну війну: де точаться бої у День Незалежності УкраїниРосія півроку веде повномасштабну війну: де точаться бої у День Незалежності України
Чому українська армія не повинна поспішати відвоювати всю Херсонську область — The EconomistЧому українська армія не повинна поспішати відвоювати всю Херсонську область — The Economist
Последние новости
Подгружаем последние новости