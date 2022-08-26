ООН, коментуючи трагедію в Чаплиному, звернулася до "всіх сторін". В МЗС пояснили: жертва та агресор — це різне

У Києві сподіваються, що організація "зможе скористатися особистою присутністю" в нашій країні, аби з'ясувати нарешті, хто є хто, інформує ZN.ua.

ООН, коментуючи трагедію в Чаплиному, звернулася до
© Оперативний ЗСУ

Гуманітарний координатор ООН в Україні Деніз Браун після удару російських сил по селищу Чаплине закликала "всіх сторін" конфлікту дотримуватися міжнародного гуманітарного права. У зверненні, яке публікує пресслужба організації, Браун висловила слова співчуття через загибель цивільних українців.

Та у тексті не було жодної згадки про те, що саме країна-агресорка РФ здійснила ракетний удар, наслідком якого стали смерті десятків людей, в тому числі й дітей.

Ба більше, у зверненні сказано, що вже шість місяців громадяни України спостерігають за тим, як їхніх близьких вбивають та ранять, а будинки та школи зазнають нападів. Та Браун і тут не стала уточнювати, що агресія - справа рук саме російських військових.

На це відреагували в МЗС України. Речник відомства Олег Ніколенко заявив про своє розчарування, нагадавши, що Міноборони РФ до того ж зізналося в скоєному.

"Заклики високого представництва ООН до "всіх сторін" дотримуватися міжнародного гуманітарного права виглядають відірваними від реальності. Прирівнювання жертви до агресора абсолютно неприйнятне", - пояснив він.

Ніколенко висловив сподівання, що ООН "зможе скористатися особистою присутністю" в Україні, аби з'ясувати нарешті, хто саме має дотримуватися міжнародного права.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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