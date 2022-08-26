Шольц та його партія опустились на третє місце у рейтингу

На фоні упадку довіри до канцлера Німеччини Олафа Шольца чинний міністр економіки та віце-канцлер Роберт Габек має вищий рівень довіри серед громадян, пише німецьке видання SPIEGEL .

Відповідно до опитування, проведеного інститутом дослідження громадської думки Civey для SPIEGEL, Габек є найпопулярнішим членом кабінету міністрів та усіх імовірних кандидатів на посаду глави уряду у разі відставки Шольца

«Чинний глава уряду Шольц показує погані результати опитування. Лише 13% вважають політика СДПН хорошим канцлером. Він лише на третьому місці разом із керівником ХСС Маркусом Седером. На другому місці, попереду Шольца, лідер ХДС і лідер опозиції Фрідріх Мерц — 17% вважають його кращим кандидатом на посаду канцлера», - пише видання.

Також значно відстає у рейтингах Соціал-демократична партія Німеччини, яку представляє Шольц. Коаліційне об'єднання політичних партій Німеччини — Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу має 27% підтримки виборців, а 22% проголосували б за "Зелених". Водночас СДПН має лише 19% підтримки.