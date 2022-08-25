Поповнення у "батальйоні Монако": харківський чиновник потрапив у скандал після публікацій фото з Ніцци

Директор Департаменту земельних відносин Харківської міськради Сергій Колесник знаходиться на одному з найдорожчих курортів Лазурного берега Франції, де їздить дорогими авто та відвідує елітні магазини.

Про це свідчать фото, які Колесник опублікував у Facebook, але пізніше видалив їх та закрив доступ до сторінки, пише Telegraf, інформує Апостроф .

На фото видно, що Колесник їздить Ніццою автомобілем Porsche 911, вартість якого - близько 200 тисяч євро, з харківськими номерами. На одному з фото Колісник разом із сім'єю знаходиться на центральній площі Ніцци із покупками з елітного бутіка HERM?S.

Також Колесник був помічений в одному з найдорожчих готелів Ніцци, де доба в номері коштує кілька тисяч доларів.

Сергій Колесник очолює Департамент земельних відносин Харківської міськради. Його офіційна зарплата не дозволяє йому вести такий спосіб життя.