Поповнення у "батальйоні Монако": харківський чиновник потрапив у скандал після публікацій фото з Ніцци

Директор Департаменту земельних відносин Харківської міськради Сергій Колесник знаходиться на одному з найдорожчих курортів Лазурного берега Франції, де їздить дорогими авто та відвідує елітні магазини.

Про це свідчать фото, які Колесник опублікував у Facebook, але пізніше видалив їх та закрив доступ до сторінки, пише Telegraf, інформує Апостроф.

На фото видно, що Колесник їздить Ніццою автомобілем Porsche 911, вартість якого - близько 200 тисяч євро, з харківськими номерами. На одному з фото Колісник разом із сім'єю знаходиться на центральній площі Ніцци із покупками з елітного бутіка HERM?S.

Також Колесник був помічений в одному з найдорожчих готелів Ніцци, де доба в номері коштує кілька тисяч доларів.

Сергій Колесник очолює Департамент земельних відносин Харківської міськради. Його офіційна зарплата не дозволяє йому вести такий спосіб життя.


Іван Троянов, Апостроф





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