Папа Римський назвав Дугіну "невинною жертвою", обуривши українців: "Промова змусила замислитися"

Папа Римський назвав Дугіну "невинною жертвою", обуривши українців: "Промова змусила замислитися"

Папа Римський Франциск заявив, що дочка російського пропагандиста Олександра Дугіна, яка 20 серпня підірвалася в авто, нібито є "невинною жертвою війни".

Про це повідомляє REUTERS.

24 серпня, у День Незалежності України та в день, коли рівно шість місяців тому РФ розпочала повномасштабне вторгнення до нашої країни, він засудив війни та назвав їх "божевіллям".

Так, Папа Римський закликав світ до "конкретних кроків". Він заговорив про необхідність покласти край війні в Україні та запобігти ризику ядерної катастрофи на Запорізькій електростанції.

Крім цього, Папа Римський назвав війни "божевіллям" і згадав Дар'ю Дугіну - дочку одного із засновників ідеології "російського світу", яка сама підтримувала повномасштабну війну РФ проти України. Її він назвав "невинною жертвою".

"Невинні платять за війну", - заявив Папа Римський, чим обурив багатьох українців.

Папа Римський

"Сьогоднішня мова Папи розчаровує і змусила мене замислитися багато про що: не можна говорити в одних категоріях про агресора і жертву, ґвалтівника і зґвалтованого; як можна назвати одного з ідеологів російського імперіалізму невинною жертвою? ", - написав посол України у Ватикані Андрій Юраш у Twitter.


Алексей Ионов, politeka.net





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