"Мисливець на HIMARS" поплатився за свої старання: що відомо про зрадника

"Мисливець на HIMARS" поплатився за свої старання: що відомо про зрадника

Російські спецслужби влаштували “полювання” на HIMARS, з яких ЗСУ нищать окупантів та їхню техніку.

У прифронтових районах Миколаївщини СБУ затримала агента ГРУ.

Головним завданням зрадника було встановлення і передача окупантам координат бойових позицій РСЗВ HIMARS на південному напрямку.

Ці дані росіяни планували використати для диверсій та ракетних ударів.

Українця завербував кадровий співробітник воєнної розвідки РФ вже після повномасштабного вторгнення ЗС країни-агресора.

Він був прихильников збройної агресії проти України, поширював свої погляди в мережі, тому потрапив у поле зору російських спецслужб.

Дані про об’єкти відправляв куратору з РФ закритими каналами електронного зв’язку у вигляді детальних схем, які після передачі знищував.

Вдома у зловмисника виявили мобільний телефон, який він використовував для комунікації з російським координатором.

Чоловіку оголошено підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тим часом НБУ показав гроші, які в жодному разі не можна приймати.


Алексей Ионов, politeka.net





Интересные новости
У Зеленського переговори з Москвою вважають грою в "російську рулетку"У Зеленського переговори з Москвою вважають грою в "російську рулетку"
Атака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої БританіїАтака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої Британії
Британські аналітики пояснили причини масового знищення російських танків в УкраїніБританські аналітики пояснили причини масового знищення російських танків в Україні
Заклики російського посла до геноциду українців: Україна пропонує видворити Ульянова з АвстріїЗаклики російського посла до геноциду українців: Україна пропонує видворити Ульянова з Австрії
Світові розвідслужби озвучили прогноз щодо ймовірності нової атаки на Київ, Іспанія обіцяє нові танкиСвітові розвідслужби озвучили прогноз щодо ймовірності нової атаки на Київ, Іспанія обіцяє нові танки
Блок рекламы


Похожие новости
Розвідка розповіла, як РФ намагається доукомплектувати свої піхотні підрозділиРозвідка розповіла, як РФ намагається доукомплектувати свої піхотні підрозділи
Стало відомо, що увійде до пакету допомоги від США на День Незалежності УкраїниСтало відомо, що увійде до пакету допомоги від США на День Незалежності України
Олександр Білецький заявив, що українці зможуть змінити світ своїми ідеямиОлександр Білецький заявив, що українці зможуть змінити світ своїми ідеями
Захід ніколи не визнає незаконну анексію земель, Росія повинна вивести свої війська з України і закінчити війну: Шольц та Макрон виступили на саміті Кримської платформиЗахід ніколи не визнає незаконну анексію земель, Росія повинна вивести свої війська з України і закінчити війну: Шольц та Макрон виступили на саміті Кримської платформи
Понад 90% українців пишаються своїм громадянством – опитуванняПонад 90% українців пишаються своїм громадянством – опитування
"Ставлять перед вибором": жителі окупованого Луганська повідомляють про зникнення дітей, що відомо"Ставлять перед вибором": жителі окупованого Луганська повідомляють про зникнення дітей, що відомо
Україна модернізувала свої винищувачі МіГ-29 для використання американських ракет AGM-88 HARM – ПентагонУкраїна модернізувала свої винищувачі МіГ-29 для використання американських ракет AGM-88 HARM – Пентагон
WSJ: Росія платить найманцям «Вагнера» в рази більше, ніж своїм солдатамWSJ: Росія платить найманцям «Вагнера» в рази більше, ніж своїм солдатам
Українські партизани зірвали грандіозні плани окупантів у Мелітополі: відомо, що сталосяУкраїнські партизани зірвали грандіозні плани окупантів у Мелітополі: відомо, що сталося
Литва не налякана винищувачами з «Кинджалами» на своїх кордонахЛитва не налякана винищувачами з «Кинджалами» на своїх кордонах
Последние новости
Подгружаем последние новости