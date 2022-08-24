В ГУР розповіли, чи є наразі загроза проведення наземної операції з боку Білорусі

Українська влада відпрацьовує різні сценарії.

В ГУР розповіли, чи є наразі загроза проведення наземної операції з боку Білорусі
© Міністерство оборони республіки Білорусь

Попри те, що Мінськ уже тим чи іншим чином бере участь у війні проти України, наразі загрози наземної операції з боку Білорусі немає. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

Він додав, що українська влада відпрацьовує різні сценарії, включаючи вторгнення з боку Білорусі.

Водночас представник розвідки підкреслив, що Білорусь уже бере участь у війні проти України, надаючи свої аеродроми для завдання повітряних ударів по українських населених пунктах, а також проводячи ремонт пошкодженої військової техніки РФ.

Крім того, за його словами, Мінськ проводить вербування білорусів для участі у безпосередніх бойових діях проти України.


Анастасія Гурін, ZN.ua





Интересные новости
У Зеленського переговори з Москвою вважають грою в "російську рулетку"У Зеленського переговори з Москвою вважають грою в "російську рулетку"
Атака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої БританіїАтака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої Британії
Британські аналітики пояснили причини масового знищення російських танків в УкраїніБританські аналітики пояснили причини масового знищення російських танків в Україні
Заклики російського посла до геноциду українців: Україна пропонує видворити Ульянова з АвстріїЗаклики російського посла до геноциду українців: Україна пропонує видворити Ульянова з Австрії
Світові розвідслужби озвучили прогноз щодо ймовірності нової атаки на Київ, Іспанія обіцяє нові танкиСвітові розвідслужби озвучили прогноз щодо ймовірності нової атаки на Київ, Іспанія обіцяє нові танки
Блок рекламы


Похожие новости
Міністр оборони Білорусі дав Резнікову «слово офіцера», що нападу Росії на Україну з білоруської території не буде - WPМіністр оборони Білорусі дав Резнікову «слово офіцера», що нападу Росії на Україну з білоруської території не буде - WP
Канада разом з партнерами продовжать санкції проти Росії та БілорусіКанада разом з партнерами продовжать санкції проти Росії та Білорусі
Катували водою, ятрили рани: захисники Маріуполя розповіли про тортури у полоні РФКатували водою, ятрили рани: захисники Маріуполя розповіли про тортури у полоні РФ
В ОК "Південь" розповіли про особливості контрнаступу ЗСУ в Херсонській областіВ ОК "Південь" розповіли про особливості контрнаступу ЗСУ в Херсонській області
Більш "м'які" санкції проти Білорусі, можуть допомогти Росії обійти низку заборон – ISWБільш "м'які" санкції проти Білорусі, можуть допомогти Росії обійти низку заборон – ISW
Генштаб попереджає про загрозу авіаударів: зафіксовано переміщення засобів ППО РФ на територію БілорусіГенштаб попереджає про загрозу авіаударів: зафіксовано переміщення засобів ППО РФ на територію Білорусі
«Щось особливо бридке, щось особливо жорстоке»: Зеленський про загрозу з боку Росії наступного тижня«Щось особливо бридке, щось особливо жорстоке»: Зеленський про загрозу з боку Росії наступного тижня
Росія найняла білорусів для відновлення бойових літаків – ГУРРосія найняла білорусів для відновлення бойових літаків – ГУР
Через загрозу ракетно-бомбових ударів у Києві заборонять проведення масових заходівЧерез загрозу ракетно-бомбових ударів у Києві заборонять проведення масових заходів
Для ЗСУ купили супутник, військові розповіли про нові переваги над ворогом: "Навіть стіни не завада"Для ЗСУ купили супутник, військові розповіли про нові переваги над ворогом: "Навіть стіни не завада"
Последние новости
Подгружаем последние новости