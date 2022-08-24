В ГУР розповіли, чи є наразі загроза проведення наземної операції з боку Білорусі

Попри те, що Мінськ уже тим чи іншим чином бере участь у війні проти України, наразі загрози наземної операції з боку Білорусі немає. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

Він додав, що українська влада відпрацьовує різні сценарії, включаючи вторгнення з боку Білорусі.

Водночас представник розвідки підкреслив, що Білорусь уже бере участь у війні проти України, надаючи свої аеродроми для завдання повітряних ударів по українських населених пунктах, а також проводячи ремонт пошкодженої військової техніки РФ .

Крім того, за його словами, Мінськ проводить вербування білорусів для участі у безпосередніх бойових діях проти України.