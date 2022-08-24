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2022-08-24
В ГУР розповіли, чи є наразі загроза проведення наземної операції з боку Білорусі
Українська влада відпрацьовує різні сценарії.
© Міністерство оборони республіки Білорусь
Попри те, що Мінськ уже тим чи іншим чином бере участь у війні проти України, наразі загрози наземної операції з боку Білорусі немає. Про це
Він додав, що українська влада відпрацьовує різні сценарії, включаючи вторгнення з боку Білорусі.
Водночас представник розвідки підкреслив, що Білорусь уже бере участь у війні проти України, надаючи свої аеродроми для завдання повітряних ударів по українських населених пунктах, а також проводячи ремонт пошкодженої військової техніки РФ.
Крім того, за його словами, Мінськ проводить вербування білорусів для участі у безпосередніх бойових діях проти України.
Анастасія Гурін, ZN.ua