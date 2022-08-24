НРА – це цікавий феномен, він не єдиний у росії, ми знаємо про існування 3 партизанських мереж, - Ілля Пономарьов

Російський опозиціонер Ілля Пономарьов розповів про партизанські мережі в росії і зокрема про те, чим займається Національна республіканська армія.

Про це він розповів у програмі «Що далі?» на каналі «Знай24» .

«НРА – це цікавий феномен, він не єдиний у росії, ми знаємо про існування 3 партизанських мереж, які зараз є. Крім НРА, є ще Бойова організація анархо-комуністів і є ще одна організація ультраправих. Але НРА нам здається найбільш перспективною, тому що найбільш розгалужена історія і вони налаштовані на найбільш серйозні дії», - розповідає Ілля Пономарьов.

За його словами, зупинити війну і скинути путіна хочуть усі, але питання полягає в тому, що люди готові на цьому шляху робити. Опозиціонер спілкувався з усіма структурами і вважає, що саме НРА є найбільш боєздатною. Як він розповідає, вони з ними спілкуються із квітня, коли почалися підпали військкоматів, напади.

«По суті, НРА зараз – це розгалужена мережа, це не організація, це не політична партія, тобто там немає єдиного керівництва, там є скоріше ідеологічний центр», – пояснює Ілля Пономарьов.

Вони вже організовували акції, зазначає гість програми, у Владивостоці, Мурманську, на півдні росії. Загалом, констатує він, НРА здійснила десь 40-50 таких акцій невеликого рівня типу підпалів військкоматів та рейкових нападів, а вибух машини Дугіна – це вперше.