Маасікас позитивно оцінив прогрес України у боротьбі з корупцією та призначення очільника САП

Посол ЄС Матті Маасікас заявив, що у Євросоюзі вважають, що наша країна швидко впроваджує реформи, які стосуються судової системи та боротьби з корупцією. Про це він розповів під час інтерв'ю виданню "Європейська правда".

"У сфері боротьби з корупцією та втіленні судової реформи українська влада просувається якнайшвидше. Ви нарешті призначили голову антикорупційної прокуратури. Ця рекомендація виконана", - сказав Маасікас.

Він нагадав, що механізм вибору очільника НАБУ також готовий, є позитивний розвиток й у пошуку нового очільника агенції з повернення активів.

"До Вищої ради правосуддя призначені Маселко та Мороз – високошановні юристи, яких поважає дуже активна і прискіплива українська антикорупційна спільнота. Це дуже позитивна подія. Ви знаєте, що корупційний імідж був однією з проблем, з якими Україна мала боротися. І я дуже радий, що у цій сфері прогрес є швидким", - сказав Маасікас.