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2022-08-24
На Запоріжжі підірвали автомобіль гауляйтера Михайлівки, він загинув
Під сидіння автомобіля колаборанта підклали вибуховий пристрій, інформує
© Володимир Рогов/telegram
Сьогодні, 24 серпня, в Запорізькій області підірвали автомобіль гауляйтера селища Михайлівка Івана Сушка. Колаборант загинув. Про це повідомив представник фейкової «окупаційної адміністрації» Запорізької області Володимир Рогов у
«Сьогодні внаслідок навмисного підриву авто загинув голова ВДА смт Михайлівка Запорізької області Іван Сушко», - заявив Рогов.
За словами Рогова, під сидіння автомобіля гауляйтера підклали вибуховий пристрій.
«Внаслідок вибуху Івана Сушка було поранено і в критичному стані доставлено до лікарні, де він незабаром помер», - написав колаборант.
Анастасія Гурін, ZN.ua