На Запоріжжі підірвали автомобіль гауляйтера Михайлівки, він загинув

Сьогодні, 24 серпня, в Запорізькій області підірвали автомобіль гауляйтера селища Михайлівка Івана Сушка. Колаборант загинув. Про це повідомив представник фейкової «окупаційної адміністрації» Запорізької області Володимир Рогов у Telegram .

«Сьогодні внаслідок навмисного підриву авто загинув голова ВДА смт Михайлівка Запорізької області Іван Сушко», - заявив Рогов.

За словами Рогова, під сидіння автомобіля гауляйтера підклали вибуховий пристрій.

«Внаслідок вибуху Івана Сушка було поранено і в критичному стані доставлено до лікарні, де він незабаром помер», - написав колаборант.