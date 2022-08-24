На Запоріжжі підірвали автомобіль гауляйтера Михайлівки, він загинув

Під сидіння автомобіля колаборанта підклали вибуховий пристрій, інформує ZN.ua.

На Запоріжжі підірвали автомобіль гауляйтера Михайлівки, він загинув
© Володимир Рогов/telegram

Сьогодні, 24 серпня, в Запорізькій області підірвали автомобіль гауляйтера селища Михайлівка Івана Сушка. Колаборант загинув. Про це повідомив представник фейкової «окупаційної адміністрації» Запорізької області Володимир Рогов у Telegram.

«Сьогодні внаслідок навмисного підриву авто загинув голова ВДА смт Михайлівка Запорізької області Іван Сушко», - заявив Рогов.

За словами Рогова, під сидіння автомобіля гауляйтера підклали вибуховий пристрій.

«Внаслідок вибуху Івана Сушка було поранено і в критичному стані доставлено до лікарні, де він незабаром помер», - написав колаборант.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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