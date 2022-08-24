Постачання західного переносного протитанкового озброєння в Україну може впасти — The Economist

Переносні протитанкові засоби виявилися дуже ефективними в руках українців: з початку війни шість місяців тому вони знищили велику кількість російських бронемашин, що допомогло зупинити наступ на столицю Київ. Щонайменше дюжина країн, включаючи Америку, Велику Британію та Німеччину, відправляють їх до України. Останній пакет підтримки Америки, оголошений 8 серпня, включає як першокласні пускові установки Javelin, так і простішу модель AT4. Один постріл із першого коштує приблизно у 100 разів дорожче, ніж постріл із другого. Оскільки західні країни виснажують свої високотехнологічні запаси, у них може виникнути спокуса постачати менш ефективні, але дешевші моделі. Як це може вплинути на війну, пише The Economist.

Сьогоднішня протитанкова зброя є наступником "Базукі", американської переносної ракетної установки, представленої під час Другої світової війни. Установка була настільки ефективна проти бронетехніки, що легкі танки того часу не могли захистити свій екіпаж і протиставити що-небудь цій установці. Сучасні пускові установки стали ще більш грізними. Джавеліни, найвища технологічна модель, має інфрачервону систему наведення та захоплення цілі, дозволяє захоплювати і переслідувати рухому ціль на відстані до 2,5 км. Працює за принципом "вистрілити та забути", що означає, що солдати можуть швидко сховатися після запуску. Боєголовка масою 8,4 кг пікірує на ціль, що дозволяє їй пробити навіть товсту броню. Одна ракета коштує 198 тисяч доларів — стільки ж, скільки Ferrari. Виробники кажуть, що це відбиває вартість складної електроніки; критики кажуть, що у "Джавелінів" надмірно дорога конструкція.

Дешевші моделі можуть завдати великих збитків за меншу вартість. Британська легка протитанкова зброя наступного покоління (NLAW) коштує приблизно 33 тисячі доларів за постріл. Система має оптичний приціл, нічне бачення і здатна вражати цілі, що рухаються. Систему легше переносити і вона дозволяє стріляти з більш захищеної позиції, ніж Джавелін. Але NLAW не може керуватися після пуску, а її дальність не перевищує 1 км. Проте за допомогою NLAW українці знищили цілу низку російської бронетехніки, у тому числі одні з найкращих російських танків.

Найдешевші протитанкові засоби не можуть наблизитися до "Джавеліну", але все ж таки відіграють важливу роль у війні. Розроблений у Швеції AT4 коштує близько 2000 доларів за запуск. Ефективна дальність системи становить 300 метрів, але шансів вразити ціль, що рухається, на такій відстані мало. Система не може пробити лобову броню сучасних танків, але може легко знищити іншу бронетехніку, таку як БТР і САУ. РПГ-7 радянської розробки коштує всього кілька сотень доларів і має таку ж дальність дії. Деякі аналоги конструкції американського виробництва використовують в Україні.