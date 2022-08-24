Кремль використовує Запорізьку АЕС як плацдарм для ведення війни – ООН

Кремлівські сили використовують захоплену Запорізьку АЕС як плацдарм для ведення війни, вважає заступник постпреда США при ООН Річард Міллс. Ситуацію з російськими військами на ядерному об’єкті він окреслив під час засідання Ради Безпеки ООН , пише Укрінформ.

Міллс поставив риторичне запитанняя: “чому Росія використовує ЗАЕС для воєнних дій?”.