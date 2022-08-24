Кремль використовує Запорізьку АЕС як плацдарм для ведення війни – ООН
Нещодавно в ДІЯРУ зазначили, що окупанти провокують на Запорізькій АЕС «фукусімський сценарій», інформує
Кремлівські сили використовують захоплену Запорізьку АЕС як плацдарм для ведення війни, вважає заступник постпреда США при ООН Річард Міллс. Ситуацію з російськими військами на ядерному об’єкті він окреслив під час засідання Ради Безпеки ООН,
Міллс поставив риторичне запитанняя: “чому Росія використовує ЗАЕС для воєнних дій?”.
“На ці питання може відповісти тільки президент (РФ, - ред.) Путін та члени російської делегації, які сидять тут сьогодні. Тільки вони здатні пояснити, чому Росія вважає, що може силою перекроювати міжнародні кордони в порушення Статуту ООН. Тільки вони можуть відповісти за ті звірства, які вони вчинили проти українського народу”, – сказав Міллс.