Кремль використовує Запорізьку АЕС як плацдарм для ведення війни – ООН

Нещодавно в ДІЯРУ зазначили, що окупанти провокують на Запорізькій АЕС «фукусімський сценарій», інформує ZN.ua.

Кремль використовує Запорізьку АЕС як плацдарм для ведення війни – ООН
© Getty Images

Кремлівські сили використовують захоплену Запорізьку АЕС як плацдарм для ведення війни, вважає заступник постпреда США при ООН Річард Міллс. Ситуацію з російськими військами на ядерному об’єкті він окреслив під час засідання Ради Безпеки ООН, пише Укрінформ.

Міллс поставив риторичне запитанняя: “чому Росія використовує ЗАЕС для воєнних дій?”.

“На ці питання може відповісти тільки президент (РФ, - ред.) Путін та члени російської делегації, які сидять тут сьогодні. Тільки вони здатні пояснити, чому Росія вважає, що може силою перекроювати міжнародні кордони в порушення Статуту ООН. Тільки вони можуть відповісти за ті звірства, які вони вчинили проти українського народу”, – сказав Міллс.


Оксана Коваль, ZN.ua





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