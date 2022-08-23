Rzeczpospolita: Доля Путіна буде визначена в Криму

Впродовж історії події на півострові неодноразово визначали майбутнє Росії і, схоже, це станеться знову, інформує ZN.ua.

Rzeczpospolita: Доля Путіна буде визначена в Криму
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В лютому 1855 року в Санкт-Петербурзі ходили плітки, що цар Ніколай I Романов скоїв самогубство. Офіційно причиною смерті назвали запалення легень. Цар захворів тому, що одягнений в легкий мундир він брав участь в військовому параді, будучи хворим на грип. Так він хотів підняти бойовий дух армії.

Настрої в столиці Російської імперії тоді не були войовничі. Севастополь був вже в облозі, Росія програвала у Кримській війні, в якій російська армія протистояла Османській імперії, а також її союзникам - Великій Британії, Франції і Королівству Сардинія. Невдовзі після несподіваної смерті царя під час оборони Севастополя загинув адмірал Владімір Істомін, а трохи згодом - адмірал Павєл Нахімов.

В ті часи говорили, що Росія зазнала поразку через корупцію в армії і погане озброєння, яке сильно поступалося арсеналам країн Заходу, - пише Rzeczpospolita. Це була перша війна, в якій російська армія програла західним технологіям. І відновлення після того тривало дуже довго. Росія повністю втратила флот в Чорному морі і більше 40 років боролася за стабілізацію курсу царського рубля у співвідношенні до золота.

В 2014 році Владімір Путін пишався, що зміг окупувати Крим «без жодного пострілу». Тоді російські державні ЗМІ, які вели мовлення в інших країнах, транслювали фото і відео «зелених чоловічків», прославлячи таким чином ГРУ і створюючи міф про «непереможність армії Кремля». Але хто був суперником російської армії в ті часи? Охоплена революцією країна, пограбована і доведена до занепаду маріонеткою Росії.


Лесь Димань, ZN.ua





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