Напружена ніч на Дніпропетровщині: Резніченко розповів про наслідки та число поранених

Ніч у Дніпропетровській області була напруженою, ворог чотири рази обстріляв регіон, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. У результаті обстрілів одна людина загинула, ще троє отримали поранення.

«Російська армія знову тримала на прицілі два райони – Криворізький та Нікопольський. По Криворізькому ударили «Ураганами». У Зеленодольській громаді росіяни убили 45-річну жінку. Її чоловік поранений. Він у лікарні. Будинок родини понівечений», – зазначив Резніченко.

Нікопольський район за ніч тричі потрапив під ворожий вогонь. Зокрема, по Марганецькій громаді окупанти двічі стріляли із важкої артилерії. Там зафіксовано 13 прильотів. У Марганці у результаті обстрілу поранення отримали двоє жінок – 61 та 63 років. Одну з постраждалих госпіталізували, її стан – середньої тяжкості. Крім того, у місті пошкоджено шість будинків, газогін та водогін.

«По Червоногригорівській громаді теж била ворожа артилерія. Понівечені з десяток будинків та лінія електропередач. Без світла до 1 000 людей. Минулося без загиблих та поранених», – підсумував Резніченко.