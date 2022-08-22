«Живуть у пеклі»: Тарас Чорновіл розповів, які сьогодні настрої населення на окупованих українських територіях

Український політик Тарас Чорновіл розповів, яку модель перемоги України у війні з росією він прораховує, і заявив, що варіант тривалого перемир’я без повернення територій не пройде.

Про це він розповів у програмі «Різні люди» .

«У мене завжди появляється така тиха надія типового українця – подихає путін. Коли подихає путін, я дуже добре моделюю, що відбуватиметься, що ми маємо зробити, де ми маємо натиснути, де спрацюють американці, і я зрозумію, що вони саме так спрацюють, і як усе буде відбуватися крок за кроком», - розповідає Тарас Чорновіл.

За його словами, наші війська можуть збивати їхній наступ і врешті решт наступальні операції в них не підуть. Тим не менш, підкреслює політик, потрібно пам’ятати, що до 24 лютого 7% українських територій були окуповані російськими військами, зараз – 21%, тобто утричі більше. Водночас він вказує, що настрої населення на цих територіях у 2014 році і сьогодні кардинально відрізняються.

«Зараз ми маємо зовсім іншу ситуацію, ми маємо людей, які там страждають, які покинули там своє майно або які там живуть і дійсно живуть у пеклі», - підкреслює Тарас Чорновіл.

Водночас гість програми стверджує, що варіант із тривалим перемир’ям і статус кво без повернення тимчасово окупованих територій сьогодні не пройде і президент України це прекрасно розуміє.

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