"Візитка Яроша" вже неактуальна: у Росії "вбивцю Дугіної" зарахували до азовців

Пропагандисти виклали фото посвідчення українки Наталії Вовк (Шабан), яку ФСБ назвали "виконавицею вбивства" Дар'ї Дугіної-Платонової. Нібито у квітні цього року Вовк ідентифікували як члена полку "Азов".

Про це повідомляє провладний проект "НеміZіда", куди викладають дані українських силовиків.

"Ще 13 квітня ми занесли на сайт Наталю Вовк у дівоцтві Шабан - виконавця теракту, в якому загинула Дар'я Дугіна. Військовослужбовець націоналістичного Полку Азов, фото її посвідчення висить на Немезиді. Зараз заповнимо докладно її анкету", - йдеться у повідомленні, інформує Апостроф .

Фото: t.me/nemeZ1da_ru

Фото: t.me/nemeZ1da_ru

Крім того, російські інформаційні ресурси розповсюджують скріншот оголошення про продаж автомобіля, яке "використовувалося для стеження" дочки ідеолога "російського світу" Олександра Дугіна - Дар'ї Платонової.