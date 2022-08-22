"Сором і ганьба": дружина Пєскова перебила в закордонному ресторані гору посуду, відео

Дружина прес-секретаря президента росії Дмитра Пєскова, незважаючи на введені проти неї санкції, спокійно відвідує і веселиться в ЄС.

Так, за інформацією Телеграм-каналу "ЧТД", мільйонерка та фігуристка Тетяна Навка, відзначилася на тусовці у ресторані в Греції. Розважаючись, жінка перебила гору посуду.

«Вона потрапила одразу під санкції Євросоюзу та США , але літо на курортах Краснодарського краю чомусь вирішила не проводити. На відео вона весело б'є тарілки у грецькому ресторані, доки плебеям (закреслено) іншим росіянам анулюють візи", - прокоментували у телеграм-каналі.

Відзначивши також, що цей пост Навка зі свого Instagram видалила. Втім, відео швидко розтелілося по Мережі та викликало невдоволення у росіян.

«От справжнє обличчя нашої еліти», «Це за таку владу та країну гинуть зараз наші хлопці? Жах», «Неприємно на це дивитися», «По п'яні можна і серйозно травмуватися....», «Сором і ганьба їй», «З жиру біситься», - коментують кадри з Навкою росіяни.

Деякі коментатори спробували пояснити, що це такий спеціальний ресторан, у якому дають посуд «для биття», на що їм заперечили, що, мовляв, "нехай б'є тарілки у Криму під бомбами", а не на тусовках та ресторанах у Європі.