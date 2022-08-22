"Удари по Новофедорівці мали політичне значення": експерт заявив, що Росії не вдасться перевести війну в переговорний процес

Політичне керівництво агресора неодноразово креслило червоні лінії й робило загрозливі заяви про "судний день", що настане для України у разі ударів по об’єктах в окупованому Криму, який воно безапеляційно називає територією РФ . Знищення літаків на аеродромі в Новофедорівці показало, що ми не звертаємо уваги на будь-які червоні лінії, проведенні у хворобливій свідомості кремлівських злочинців. Ми їх сміливо переступаємо. Про це у своєму матеріалі для ZN.UA "Гібридна втеча від воєнної поразки" пише незалежний експерт, генерал-майор ЗСУ Сергій Савченко, інформує ZN.ua .

"А у відповідь із боку агресора — сором’язливе непритомне бурмотіння про проблеми з курінням на військових об’єктах. Таким чином, події у Новофедорівці мали політичне значення, - зазначає експерт. - Агресору продемонстровано, що Крим — це Україна і військово-політичне керівництво має рішучі наміри визволити нашу землю в межах міжнародно визнаних кордонів".

Савченко зауважив, що знищення об’єктів у Новофедорівці, поблизу Джанкоя, у Гвардійському засвідчило, що зона ведення бойових дій охопила і територію окупованого Росією Криму. Ці події ознаменували початок боротьби за його визволення військовим шляхом.

Удари у Криму знищили не тільки літаки та об’єкти інфраструктури. Вони зруйнували найближчі стратегічні плани ворога перевести воєнний конфлікт у переговірний процес, щоб запобігти неминучому розгрому своїх військ і виграти паузу для підготовки подальшого наступу. Для цього, як відомо, передбачалась імітація проведення референдуму на окупованих територіях та проголошення нібито бажання населення приєднати їх до Росії.

"Надалі планувалось і, ймовірно, ще планується реалізувати черговий етап гібридної війни — деескалацію конфлікту та пошук шляхів його врегулювання. Саме так цей спосіб гібридних дій сформульований у так званій доктрині Герасимова. В його рамках Україні планувалось висунути ультимативні вимоги: або зупиняємо конфлікт і сідаємо за стіл переговорів, або агресор анексує території, спираючись на намальовані ним результати псевдореферендуму. Такі дії супроводжуються широкою інформаційною кампанією, побудованою на залякуванні застосуванням ядерної зброї у разі наступу ЗСУ на території, що в односторонньому порядку проголошуються територією РФ ", - пояснює Савченко.

Цей план не приховується, додає він. Розгорнуто підготовчу роботу до проведення псевдореферендуму, ведеться потужна інформаційна операція.

"Але знищення літаків на аеродромі в Новофедорівці дало однозначну відповідь ворогу на його плани: ви можете проводити безліч референдумів, проголошувати будь-які захоплені території своїми, — це не змінює позицію України. Вся територія в межах міжнародно визнаних кордонів — українська земля, вона горітиме під ногами окупантів, і вона буде нами визволена. План агресора ще до його реалізації перетворився на нікчемний. Судячи зі стриманої реакції наших партнерів на останні події в Криму, вони повністю поділяють нашу позицію", - додав генерал-майор ЗСУ.

Знаковим є не тільки сам факт знищення аеродрому в Новофедорівці, а й те, як це завдання було реалізоване. Ймовірного удару завдано при повній бездіяльності системи ППО, яка в цьому районі, безумовно, потужна. Було б зрозуміло, якби окремі елементи системи ППО вивели з ладу, наприклад, удари протирадіолокаційних ракет HARM, що б забезпечило умови для нанесення удару по аеродрому.

"Ні, по системі ППО удару не було. Вона дивилась у небо й нічого не бачила. «Недопалок» спокійно подолав повітряний простір і спалив аеродром. Це могло статися за таких умов, - продовжує пояснювати Савченко. - Поставлення перешкод радіолокаційним станціям системи ППО противника. Такі перешкоди можуть бути поставлені засобами РЕБ, встановленими на літаках, кораблях чи на наземній платформі. Крім того, перешкоди могли бути згенеровані з головної частини самої ракети, якщо вона має такі можливості.

І, нарешті, третій варіант. Систему ППО на момент удару було відключено зовнішнім втручанням в автоматизовану систему управління".

На його думку, така причина бездіяльності ППО теоретично можлива. Тим більше якщо враховувати, що автоматизовані системи управління озброєнням, як і самі зразки озброєння, побудовані з використанням елементної бази іноземного виробництва.