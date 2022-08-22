Втрата Росією крейсера "Москва" має два значення – командувач ВМС

Такий клас кораблів називають "вбивцею авіаносців".

Втрата Росією крейсера
© Vasya21/GoodFon

Крейсер "Москва" мав прикривати ППО угруповання окупантів, заявив командувач військово-морських сил ЗСУ віце-адмірал Олексій Неїжпапа.

"Втрата Росією крейсера "Москва" має два значення. Перше значення - це корабль, який був задіяний для прикриття ППО угруповання окупантів, яке було створено там і призначення його було у тому, щоб закрити небо від наших повітряних сил. Але взагалі, з військової точки зору, цей крейсер призначений і цей клас кораблів називають "вбивцею авіаносців" - його стихія це океан, у Чорному морі такому кораблю робити нічого. Ну, вони його втратили", - наголосив командувач ВМС ЗСУ.


Анна Конюченко, ZN.ua





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