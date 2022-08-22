Генсек Ради Європи Марія Пейнчинович-Бурич виступить на саміті Кримської платформи

Другий саміт Кримської платформи відбудеться вже цього тижня, інформує ZN.ua.

Генсек Ради Європи Марія Пейнчинович-Бурич виступить на саміті Кримської платформи
© Council of Europe

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейнчинович-Бурич виступить на другому саміті Кримської платформи, запланованому на 23 серпня, повідомили у пресслужбі РЄ. Під час заходу вона виступить в онлайн-форматі.

«Генеральний секретар Ради Європи розповість про підтримку, яку Організація надає Україні, і, зокрема, торкнеться проблем з правами людини в Криму після її першої доповіді про ситуацію з правами людини в Україні, представленої в червні 2022 року», – йдеться у повідомленні.

Вказано, що виступ Пейнчинович-Бурич має відбутися з 13:35 до 16:05 (за страсбурзьким часом).





Интересные новости
WP: Білий дім перед війною не сумнівався в армії України, занепокоєння викликав ЗеленськийWP: Білий дім перед війною не сумнівався в армії України, занепокоєння викликав Зеленський
У Зеленського переговори з Москвою вважають грою в "російську рулетку"У Зеленського переговори з Москвою вважають грою в "російську рулетку"
Атака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої БританіїАтака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої Британії
Британські аналітики пояснили причини масового знищення російських танків в УкраїніБританські аналітики пояснили причини масового знищення російських танків в Україні
Заклики російського посла до геноциду українців: Україна пропонує видворити Ульянова з АвстріїЗаклики російського посла до геноциду українців: Україна пропонує видворити Ульянова з Австрії
Блок рекламы


Похожие новости
ФСБ Росії швидко «розкрила» вбивство Дугіної: у всьому традиційно винні українціФСБ Росії швидко «розкрила» вбивство Дугіної: у всьому традиційно винні українці
Більш освічені українці частіше готові терпіти матеріальні труднощі заради свободи – опитуванняБільш освічені українці частіше готові терпіти матеріальні труднощі заради свободи – опитування
Генсек ООН нагадав про другу частину пакетної зернової угоди – російське зерноГенсек ООН нагадав про другу частину пакетної зернової угоди – російське зерно
Генсек ООН зустрів у Стамбулі корабель із українським зерномГенсек ООН зустрів у Стамбулі корабель із українським зерном
Путін «безальтернативний» і лише ЗСУ можуть цьому зарадити: прогноз NYTПутін «безальтернативний» і лише ЗСУ можуть цьому зарадити: прогноз NYT
Шольц вважає, що порвав з традицією нерішучої підтримки України НімеччиноюШольц вважає, що порвав з традицією нерішучої підтримки України Німеччиною
Генсек ООН приїде на зустріч із Зеленським до ЛьвоваГенсек ООН приїде на зустріч із Зеленським до Львова
США відреагували на призначення двох членів Вищої ради правосуддяСША відреагували на призначення двох членів Вищої ради правосуддя
Кулеба оцінив позицію Ердогана щодо війни Росії проти України: "Традиції османської дипломатії"Кулеба оцінив позицію Ердогана щодо війни Росії проти України: "Традиції османської дипломатії"
Прем'єр-міністр Канади підтвердив участь у саміті Кримської платформиПрем'єр-міністр Канади підтвердив участь у саміті Кримської платформи
Последние новости
Подгружаем последние новости