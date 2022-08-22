Генсек Ради Європи Марія Пейнчинович-Бурич виступить на саміті Кримської платформи

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейнчинович-Бурич виступить на другому саміті Кримської платформи, запланованому на 23 серпня, повідомили у пресслужбі РЄ. Під час заходу вона виступить в онлайн-форматі.

«Генеральний секретар Ради Європи розповість про підтримку, яку Організація надає Україні, і, зокрема, торкнеться проблем з правами людини в Криму після її першої доповіді про ситуацію з правами людини в Україні, представленої в червні 2022 року», – йдеться у повідомленні.

Вказано, що виступ Пейнчинович-Бурич має відбутися з 13:35 до 16:05 (за страсбурзьким часом).