Працівникам урядового кварталу рекомендують працювати тиждень з дому – ЗМІ

Апарат Верховної Ради також працюватиме віддалено.

Працівникам урядового кварталу рекомендують працювати тиждень з дому – ЗМІ
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Наступний тиждень, з 21 по 26 серпня, працівникам урядового кварталу через загрозу ракетних ударів на День Незалежності рекомендують працювати дистанційно. Про це інформує з посиланням на власні джерела в уряді видання "Українська правда".

Працівникам державних установ в урядовому кварталі рекомендують наступного тижня "за можливості менше там з’являтися".

Відомо, що апарат верховної Ради працюватиме віддалено, окрім колег, які задіяні у міжнародних делегаціях.

Раніше повідомлялося про те, голова Київської МВА Микола Жирнов доручив меру Києва скасувати проведення в місті масових заходів, мітингів та зібрань, а також звести до мінімуму кількість чиновників, держслужбовців та працівників для забезпечення щоденної життєдіяльності функціонування міського господарства, роботи всіх видів транспорту та служб міста Києва.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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