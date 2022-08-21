Працівникам урядового кварталу рекомендують працювати тиждень з дому – ЗМІ

Наступний тиждень, з 21 по 26 серпня, працівникам урядового кварталу через загрозу ракетних ударів на День Незалежності рекомендують працювати дистанційно. Про це інформує з посиланням на власні джерела в уряді видання " Українська правда ".

Працівникам державних установ в урядовому кварталі рекомендують наступного тижня "за можливості менше там з’являтися".

Відомо, що апарат верховної Ради працюватиме віддалено, окрім колег, які задіяні у міжнародних делегаціях.

Раніше повідомлялося про те, голова Київської МВА Микола Жирнов доручив меру Києва скасувати проведення в місті масових заходів, мітингів та зібрань, а також звести до мінімуму кількість чиновників, держслужбовців та працівників для забезпечення щоденної життєдіяльності функціонування міського господарства, роботи всіх видів транспорту та служб міста Києва.