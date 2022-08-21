Нещодавно повернулася з Маріуполя: головні версії та нові подробиці загибелі дочки Дугіна

У ніч на 21 серпня біля Москви вибухнула машина, в якій їхала дочка одного з ідеологів "русского міра" Олександра Дугіна. Російські силовики зайнялися розслідуванням убивства.

Кремлівські ЗМІ написали про те, що загибель Дар'ї сталася внаслідок підриву авто, інформує Апостроф.

Очевидці розповіли про те, що вибух у транспорті, за кермом якого була донька ідеолога "російського світу", стався під днищем машини. Далі позашляховик спалахнув, з'їхав з дороги і влетів у споруду, яка знаходилася біля траси.

Є інша версія, яку розглядають російські силовики. Вибухівку під джип могли підкласти на парковці фестивалю "Традиція", на якому вона була. На майданчику Дугін із донькою залишили автомобіль на вільному місці, камер поряд не було. Знайомі неонациста підтвердили, що автомобіль справді належав не Дарії, а її батькові. Пропагандисти РФ зараз кажуть, що метою могла бути як Дарина, так і Олександр.

Крім того, у РФ зараз проштовхують ідею про те, що Дугіну вбили "українські націоналісти". Про це вже встигли висловитися улюблені "пішаки" Кремля - Рогов та Пушилін.

За інформацією російських ЗМІ, друг Дар'ї Сергій Олександров розповів про те, що дівчина мала ворогів — "представників ліберального лобі". За його словами, вона отримувала погрози.

Крім того, російський політолог Сергій Карнаухов розповів про те, що загибла незадовго до вибуху повернулася з Маріуполя, з "Азовсталі".


Інна Погрібна, Апостроф





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