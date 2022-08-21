Генштаб попереджає про загрозу авіаударів: зафіксовано переміщення засобів ППО РФ на територію Білорусі

Станом на сьогоднішній ранок на Волинському та Поліському напрямках фіксують переміщення російський засобів ППО на територію Білорусі. Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу.

“Продовжує зберігатися загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору цієї країни”, – констатують у відомстві.

На суміжному Сіверському напрямку ворог здійснив мінометні обстріли населених пунктів Пушкарі Чернігівської області та Миропілля і Павлівка Сумської області.