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2022-08-21
Генштаб попереджає про загрозу авіаударів: зафіксовано переміщення засобів ППО РФ на територію Білорусі
На суміжному Сіверському напрямку ворог здійснив мінометні обстріли кількох населених пунктів, інформує
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Станом на сьогоднішній ранок на Волинському та Поліському напрямках фіксують переміщення російський засобів ППО на територію Білорусі. Про це
“Продовжує зберігатися загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору цієї країни”, – констатують у відомстві.
На суміжному Сіверському напрямку ворог здійснив мінометні обстріли населених пунктів Пушкарі Чернігівської області та Миропілля і Павлівка Сумської області.
Оксана Коваль, ZN.ua