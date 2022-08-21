Генштаб попереджає про загрозу авіаударів: зафіксовано переміщення засобів ППО РФ на територію Білорусі

На суміжному Сіверському напрямку ворог здійснив мінометні обстріли кількох населених пунктів, інформує ZN.ua.

Генштаб попереджає про загрозу авіаударів: зафіксовано переміщення засобів ППО РФ на територію Білорусі
© ZN.UA

Станом на сьогоднішній ранок на Волинському та Поліському напрямках фіксують переміщення російський засобів ППО на територію Білорусі. Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу.

“Продовжує зберігатися загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору цієї країни”, – констатують у відомстві.

На суміжному Сіверському напрямку ворог здійснив мінометні обстріли населених пунктів Пушкарі Чернігівської області та Миропілля і Павлівка Сумської області.


Оксана Коваль, ZN.ua





Интересные новости
Німецька армія буде використовувати мішені у вигляді російських танківНімецька армія буде використовувати мішені у вигляді російських танків
WP: Білий дім перед війною не сумнівався в армії України, занепокоєння викликав ЗеленськийWP: Білий дім перед війною не сумнівався в армії України, занепокоєння викликав Зеленський
Кличко у розпал війни розлучається з дружиною: з'ясувалися причиниКличко у розпал війни розлучається з дружиною: з'ясувалися причини
У Зеленського переговори з Москвою вважають грою в "російську рулетку"У Зеленського переговори з Москвою вважають грою в "російську рулетку"
Атака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої БританіїАтака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої Британії
Блок рекламы


Похожие новости
Окупанти просунулися у напрямку Пісків – ГенштабОкупанти просунулися у напрямку Пісків – Генштаб
ЗСУ відкинули ворога на чотирьох напрямках: зведення Генштабу на вечір 21 серпняЗСУ відкинули ворога на чотирьох напрямках: зведення Генштабу на вечір 21 серпня
Війська РФ обстріляли прикордонні населені пункти: зафіксовано понад 50 "прильотів"Війська РФ обстріляли прикордонні населені пункти: зафіксовано понад 50 "прильотів"
«Щось особливо бридке, щось особливо жорстоке»: Зеленський про загрозу з боку Росії наступного тижня«Щось особливо бридке, щось особливо жорстоке»: Зеленський про загрозу з боку Росії наступного тижня
Росія найняла білорусів для відновлення бойових літаків – ГУРРосія найняла білорусів для відновлення бойових літаків – ГУР
ISW: У Криму – зростаюче занепокоєння через загрозу ударів по районах, що раніше вважались безпечнимиISW: У Криму – зростаюче занепокоєння через загрозу ударів по районах, що раніше вважались безпечними
ЗСУ відбили наступ ворога в районі Таврійського і завдали 11 авіаударів по позиціям росіян — ОК «Південь»ЗСУ відбили наступ ворога в районі Таврійського і завдали 11 авіаударів по позиціям росіян — ОК «Південь»
Через загрозу ракетно-бомбових ударів у Києві заборонять проведення масових заходівЧерез загрозу ракетно-бомбових ударів у Києві заборонять проведення масових заходів
Російські окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ у напрямку Бахмута, але були відкинуті – ГенштабРосійські окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ у напрямку Бахмута, але були відкинуті – Генштаб
ЗСУ відкинули ворога під Бахмутом і Краматорськом: зведення Генштабу на вечір 18 серпняЗСУ відкинули ворога під Бахмутом і Краматорськом: зведення Генштабу на вечір 18 серпня
Последние новости
Подгружаем последние новости