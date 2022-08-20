Російські десантники відмовляються їхати воювати в Україну - розвідка

Російські офіцери-десантники масово відмовляються їхати воювати в Україну. Командування замінює їх на контрактників без офіцерських звань і досвіду участі в бойових діях. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР).

«Після грандіозних втрат, яких зазнали російські десантники в результаті бойових зіткнень із захисниками України, командування повітрянодесантних військ хоча б частково намагається відновити їхній морально-психологічний стан та боєздатність. Основну увагу приділяють підрозділам де було знищено понад 60 відсотків особового складу та частинам де особовий склад деморалізований і відмовляється від подальшого проходження служби», - зазначають в ГУР.

За даними розвідки, великою проблемою для росіян є масова відмова від участі у війні командирів десантників.

«На посади від командира взводу до командира батальйону, з подальшим виїздом в Україну, відмовляються йти навіть контрактники, яким терміново були присвоєні офіцерські звання», - додають в розвідці.