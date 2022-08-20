Російські десантники відмовляються їхати воювати в Україну - розвідка

На офіцерські посади призначають контрактників без бойового досвіду

Російські десантники відмовляються їхати воювати в Україну - розвідка
Російські десантники не хочуть воювати в Україні
© ГУР МО України

Російські офіцери-десантники масово відмовляються їхати воювати в Україну. Командування замінює їх на контрактників без офіцерських звань і досвіду участі в бойових діях. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР).

«Після грандіозних втрат, яких зазнали російські десантники в результаті бойових зіткнень із захисниками України, командування повітрянодесантних військ хоча б частково намагається відновити їхній морально-психологічний стан та боєздатність. Основну увагу приділяють підрозділам де було знищено понад 60 відсотків особового складу та частинам де особовий склад деморалізований і відмовляється від подальшого проходження служби», - зазначають в ГУР.

За даними розвідки, великою проблемою для росіян є масова відмова від участі у війні командирів десантників.

«На посади від командира взводу до командира батальйону, з подальшим виїздом в Україну, відмовляються йти навіть контрактники, яким терміново були присвоєні офіцерські звання», - додають в розвідці.

За інформацією розвідників, зараз у командуванні російських повітряно-десантних військ працює комісія Генерального штабу РФ. Дана комісія має провести розслідування за кожним фактом відмови. Командирів будуть вмовляти повернутися до своїх підрозділів обіцяючи соціальні пільги та нагороди.


Артем Руденко, ZN.ua





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