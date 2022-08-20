Навряд чи в них вийде: окупантам розробили методичку про те, як сховатися від супутника ICEYE

Командування ЗС РФ , побоюючись активного використання українськими військовослужбовцями купленого супутника ICEYE, розробили для своїх солдатів спеціальну методичку, інформує Апостроф .

Про це інформує Telegram-канал "ЗСУ - війна з окупантами".

Командування ЗС РФ за допомогою методички, мабуть, розраховує знизити "вплив" супутника ICEYE на своїх військовослужбовців.

Загарбникам пропонують використовувати "тільки довірені джерела інформації – російські державні телеканали", а також обмежити використання Інтернету. Разом з цим, у методичці не сказано, як вищезазначені дії можуть знизити діяльність ICEYE.

Крім того, командування ЗС РФ вимагає від своїх підлеглих краще маскувати бойову техніку в польових умовах, щоб космічний об'єкт не зміг її зафіксувати. Російським військовослужбовцям також наказують не допускати накопичення особового складу одному місці і контролювати роботу РЕБ.

Примітно, що подібні методички випустила окупаційна адміністрація в Херсонській області.