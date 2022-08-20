Навряд чи в них вийде: окупантам розробили методичку про те, як сховатися від супутника ICEYE

Командування ЗС РФ, побоюючись активного використання українськими військовослужбовцями купленого супутника ICEYE, розробили для своїх солдатів спеціальну методичку, інформує Апостроф.

Про це інформує Telegram-канал "ЗСУ - війна з окупантами".

Командування ЗС РФ за допомогою методички, мабуть, розраховує знизити "вплив" супутника ICEYE на своїх військовослужбовців.

Загарбникам пропонують використовувати "тільки довірені джерела інформації – російські державні телеканали", а також обмежити використання Інтернету. Разом з цим, у методичці не сказано, як вищезазначені дії можуть знизити діяльність ICEYE.

Крім того, командування ЗС РФ вимагає від своїх підлеглих краще маскувати бойову техніку в польових умовах, щоб космічний об'єкт не зміг її зафіксувати. Російським військовослужбовцям також наказують не допускати накопичення особового складу одному місці і контролювати роботу РЕБ.

Примітно, що подібні методички випустила окупаційна адміністрація в Херсонській області.


Богдан Соловйов, Апостроф





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