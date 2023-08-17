В Китаї розробили копію дрона Shahed

Він має подібні характеристики.

Китайська компанія Cobtec розробила баражуючий боєприпас Sunflower-200, який нагадує іранський Shahed-136. Вперше новий безпілотник продемонстрували на виставці озброєнь MILEX-2023 у Білорусі. Про це пишуть росЗМІ , інформує ZN.ua .

У травні на виставці в Мінську демонструвався стенд з ілюстрацією цього безпілотника. Згідно з інформацією на стенді, китайський дрон за своєю аеродинамічною конфігурацією схеми з трикутним крилом є копією іранського Shahed-136.

Запуск апарату здійснюється з рейкової направляючої за допомогою ракетного прискорювача. Злітна маса БЛА складає 180 кг, маса бойової частини 25 кг, дальність польоту 1500 км, максимальна швидкість польоту 180 км/год, довжина фюзеляжу 3,6 м, розмах крила 2,5 м.

Заявлені характеристики: