В Китаї розробили копію дрона Shahed

Він має подібні характеристики.

Китайська компанія Cobtec розробила баражуючий боєприпас Sunflower-200, який нагадує іранський Shahed-136. Вперше новий безпілотник продемонстрували на виставці озброєнь MILEX-2023 у Білорусі. Про це пишуть росЗМІ, інформує ZN.ua.

У травні на виставці в Мінську демонструвався стенд з ілюстрацією цього безпілотника. Згідно з інформацією на стенді, китайський дрон за своєю аеродинамічною конфігурацією схеми з трикутним крилом є копією іранського Shahed-136.

Запуск апарату здійснюється з рейкової направляючої за допомогою ракетного прискорювача. Злітна маса БЛА складає 180 кг, маса бойової частини 25 кг, дальність польоту 1500 км, максимальна швидкість польоту 180 км/год, довжина фюзеляжу 3,6 м, розмах крила 2,5 м.

Заявлені характеристики:

  • Маса цільового навантаження 40 кг
  • Дальність польоту 2000 км
  • Швидкість 160-220 км/год
  • Тривалість польоту 12 год
  • Максимальна злітна вага 175 кг


Віталій Кононученко, ZN.ua





Интересные новости
"Це справа України – як захищати власну територію" – у німецькому уряді відмовилися давати оцінки діям ЗСУ"Це справа України – як захищати власну територію" – у німецькому уряді відмовилися давати оцінки діям ЗСУ
РНБО попереджає про плани росіян зробити окуповані території "сірою зоною"РНБО попереджає про плани росіян зробити окуповані території "сірою зоною"
Війська РФ намагаються оточити Авдіївку та рухатися вперед: картаВійська РФ намагаються оточити Авдіївку та рухатися вперед: карта
Минулого тижня військові РФ не розпізнали "своїх" та розстріляли 32-х окупантів — ФедоровМинулого тижня військові РФ не розпізнали "своїх" та розстріляли 32-х окупантів — Федоров
На ТОТ Запорізької області відбулася перестрілка між підрозділами армії РФ — ЦНСНа ТОТ Запорізької області відбулася перестрілка між підрозділами армії РФ — ЦНС
Блок рекламы


Похожие новости
Окупанти атакували порт "Рені" дронами-камікадзе: що відомоОкупанти атакували порт "Рені" дронами-камікадзе: що відомо
Міноборони не замовило жодного дрона-камікадзе у підприємств Укроборонпрому — менеджер компаніїМіноборони не замовило жодного дрона-камікадзе у підприємств Укроборонпрому — менеджер компанії
Міністр фінансів США, перебуваючи у Китаї, закликала КНР до «здорової конкуренції»Міністр фінансів США, перебуваючи у Китаї, закликала КНР до «здорової конкуренції»
Смертоносні Shahed складаються із запчастин країн-союзниць України — ДаніловСмертоносні Shahed складаються із запчастин країн-союзниць України — Данілов
У голосіївському районі через російську атаку дронами одна людина загинула, ще одна була пораненаУ голосіївському районі через російську атаку дронами одна людина загинула, ще одна була поранена
Нічна атака дронами: Сили ППО збили всі запущені по Україні ударні безпілотникиНічна атака дронами: Сили ППО збили всі запущені по Україні ударні безпілотники
ППО впоралася з усіма ракетами та дронами, які летіли на Київ – КМВАППО впоралася з усіма ракетами та дронами, які летіли на Київ – КМВА
Окупанти розробили п’ять сценаріїв викраденні українських дітей - радниця-уповноважена президентаОкупанти розробили п’ять сценаріїв викраденні українських дітей - радниця-уповноважена президента
Ізраїль схвалив постачання Україні систем протидії дронам — AxiosІзраїль схвалив постачання Україні систем протидії дронам — Axios
У Росії триває дроновий психоз: тепер заміновано нафтопровід "Дружба", теж дронамиУ Росії триває дроновий психоз: тепер заміновано нафтопровід "Дружба", теж дронами
Последние новости
Подгружаем последние новости