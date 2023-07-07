Міністр фінансів США, перебуваючи у Китаї, закликала КНР до «здорової конкуренції»
Візит відбувається на тлі загостреної напруженості між США та КНР.
Конкуренція між найбільшими економіками світу не є ситуацією "переможець отримує все", сказала міністр фінансів США Джанет Єллен під час свого візиту до Китаю, передає
"Ми прагнемо здорової економічної конкуренції, яка при дотриманні справедливих правил згодом може принести користь обом країнам", - сказала вона під час зустрічі з прем'єр-міністром Китаю Лі Цянем.
Лі висловив свою віру в те, що двосторонні відносини зрештою побачать "веселку" після періоду "вітру та дощу", і закликав китайських підприємців готуватися до "труднощів" і "дивитися далі за обрій".
Єллен приїхала до Пекіна для пошуку точок дотику між двома наддержавами, що ворогують з усіх питань - від торгівлі до безпеки Тайваню.
Загострення, зокрема, торгової війни відбулося минулого року, коли США запровадили експортний контроль на напівпровідники та обладнання для виробництва мікросхем.