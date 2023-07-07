Міністр фінансів США, перебуваючи у Китаї, закликала КНР до «здорової конкуренції»

Візит відбувається на тлі загостреної напруженості між США та КНР.

Конкуренція між найбільшими економіками світу не є ситуацією "переможець отримує все", сказала міністр фінансів США Джанет Єллен під час свого візиту до Китаю, передає Bloomberg.

Міністр фінансів США, перебуваючи у Китаї, закликала КНР до «здорової конкуренції»
© Джанет Єллен / Twitter

"Ми прагнемо здорової економічної конкуренції, яка при дотриманні справедливих правил згодом може принести користь обом країнам", - сказала вона під час зустрічі з прем'єр-міністром Китаю Лі Цянем.

Лі висловив свою віру в те, що двосторонні відносини зрештою побачать "веселку" після періоду "вітру та дощу", і закликав китайських підприємців готуватися до "труднощів" і "дивитися далі за обрій".

Єллен приїхала до Пекіна для пошуку точок дотику між двома наддержавами, що ворогують з усіх питань - від торгівлі до безпеки Тайваню.

Загострення, зокрема, торгової війни відбулося минулого року, коли США запровадили експортний контроль на напівпровідники та обладнання для виробництва мікросхем.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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