Міністр фінансів США, перебуваючи у Китаї, закликала КНР до «здорової конкуренції»

Візит відбувається на тлі загостреної напруженості між США та КНР.

Конкуренція між найбільшими економіками світу не є ситуацією "переможець отримує все", сказала міністр фінансів США Джанет Єллен під час свого візиту до Китаю, передає Bloomberg .

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"Ми прагнемо здорової економічної конкуренції, яка при дотриманні справедливих правил згодом може принести користь обом країнам", - сказала вона під час зустрічі з прем'єр-міністром Китаю Лі Цянем.

Лі висловив свою віру в те, що двосторонні відносини зрештою побачать "веселку" після періоду "вітру та дощу", і закликав китайських підприємців готуватися до "труднощів" і "дивитися далі за обрій".

Єллен приїхала до Пекіна для пошуку точок дотику між двома наддержавами, що ворогують з усіх питань - від торгівлі до безпеки Тайваню.