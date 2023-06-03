Смертоносні Shahed складаються із запчастин країн-союзниць України — Данілов

Секретар РНБО пояснив, чому таке трапляється.

У безпілотних літальних апаратах Shahed знайшли запчастини з країн, які є партнерами України, заявив Секретар Ради Національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону «Єдині новини», інформує ZN.ua .

За словами очільника РНБО, українські захисники неодноразово «приземляли» смертноносні дрони, тож наразі їм відомо, з чого складаються ці апарати.

«Ми їх розібрали і, на жаль, виявили там частини, які не виробляються ані в Ірані, ані в Росії», — розповів Данілов.

Він також припустив, що запчастини дрона могли закупити заздалегідь, ще під час підготовки до повномасштабної війни, адже здебільшого вони виготовлені в 2019-2021 роках.

«Водночас, це не знімає певних процесів, які знаходяться на контролі і доповідалися на засіданні Ставки сьогодні», — підкреслив він, додавши, що необхідно розібратися, як у Росії, яка перебуває під санкціями, з'являються західні запчастини.

Як повідомлялось, Росія продовжує закуповувати авіадеталі американського виробництва попри санкції, зокрема минулого року до Росії було відправлено деталі до літаків Boeing, Airbus та інших на мільйони доларів.

Ще взимку Данілов заявляв, що за даними української розвідки, РФ планує виробляти іранські дрони на кількох майданчиках, зокрема у місті Тольятті.