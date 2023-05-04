ППО впоралася з усіма ракетами та дронами, які летіли на Київ – КМВА

Жертв та руйнувань немає

За попередньою інформацією, в повітряному просторі Києва ППО знищила усі ворожі ракети та БПЛА, що були задіяні під час сьогоднішньої нічної атаки на столицю. Про це повідомила у Telegram Київська міська військова адміністрація, інформує ZN.ua .

Для столиці це вже третя повітряна атака за чотири дні травня. Такої щільної інтенсивності ударів столиця не зазнавала від початку цього року. Цієї ночі агресор знов завдав комплексного повітряного удару по столиці. У столиці тривога тривала понад 3,5 години. Агресори здійснили напад на Київ із застосуванням баражуючих боєприпасів типу «Shahed» та ракет, ймовірно балістичного типу.

За оперативними зведеннями жертв серед цивільного населення немає. Не зафіксовано й руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури. Кілька уламків впали в окремих районах столиці, проте шкоди життю та здоров’ю людей чи серйозних пошкоджені забудові міста вони не завдали. Інформація перевіряється та доповнюється.