ППО впоралася з усіма ракетами та дронами, які летіли на Київ – КМВА

Жертв та руйнувань немає

За попередньою інформацією, в повітряному просторі Києва ППО знищила усі ворожі ракети та БПЛА, що були задіяні під час сьогоднішньої нічної атаки на столицю. Про це повідомила у Telegram Київська міська військова адміністрація, інформує ZN.ua.

Для столиці це вже третя повітряна атака за чотири дні травня. Такої щільної інтенсивності ударів столиця не зазнавала від початку цього року. Цієї ночі агресор знов завдав комплексного повітряного удару по столиці. У столиці тривога тривала понад 3,5 години. Агресори здійснили напад на Київ із застосуванням баражуючих боєприпасів типу «Shahed» та ракет, ймовірно балістичного типу.

За оперативними зведеннями жертв серед цивільного населення немає. Не зафіксовано й руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури. Кілька уламків впали в окремих районах столиці, проте шкоди життю та здоров’ю людей чи серйозних пошкоджені забудові міста вони не завдали. Інформація перевіряється та доповнюється.


Іван Шевчук, ZN.ua





Интересные новости
Одеський обласний воєнком відсторонений від виконання обов'язківОдеський обласний воєнком відсторонений від виконання обов'язків
Повістки у військкомат можуть вручати через родичів: юрист назвав головну умовуПовістки у військкомат можуть вручати через родичів: юрист назвав головну умову
Кулеба: Досі постачання зброї не призводило до ескалації. Як щодо F-16?Кулеба: Досі постачання зброї не призводило до ескалації. Як щодо F-16?
Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб запустили в Україні, - МінреінтеграціїЄдиний реєстр зниклих безвісти осіб запустили в Україні, - Мінреінтеграції
Ексдиректор ДПЗКУ, який розтратив 60 млн доларів, уклав угоду зі слідством та заплатив штраф 17 тис гривеньЕксдиректор ДПЗКУ, який розтратив 60 млн доларів, уклав угоду зі слідством та заплатив штраф 17 тис гривень
Блок рекламы


Похожие новости
Київ приховує деталі контрнаступу і від союзників, і від українських політиків — PoliticoКиїв приховує деталі контрнаступу і від союзників, і від українських політиків — Politico
США відправлять до Південної Кореї атомний підводний човен із балістичними ракетамиСША відправлять до Південної Кореї атомний підводний човен із балістичними ракетами
Греція купила в Ізраїлю партію БПЛА Orbiter для роботи з ракетами SpikeГреція купила в Ізраїлю партію БПЛА Orbiter для роботи з ракетами Spike
Майже двісті вбитих на Київщині людей досі неопізнаніМайже двісті вбитих на Київщині людей досі неопізнані
У похованнях в Київській області знайшли тіла вже 1 374 українців, вбитих росіянами — НєбитовУ похованнях в Київській області знайшли тіла вже 1 374 українців, вбитих росіянами — Нєбитов
The Economist: Україна робить ставку на БПЛА для ударів по Росії, поки Захід вагається з ракетамиThe Economist: Україна робить ставку на БПЛА для ударів по Росії, поки Захід вагається з ракетами
Місце Забродського в ВРУ займе депутатка КиїврадиМісце Забродського в ВРУ займе депутатка Київради
«Україні не можна гаяти час»: США поспішають підготувати Київ до весняного контрнаступу – Politico«Україні не можна гаяти час»: США поспішають підготувати Київ до весняного контрнаступу – Politico
У Росії триває дроновий психоз: тепер заміновано нафтопровід "Дружба", теж дронамиУ Росії триває дроновий психоз: тепер заміновано нафтопровід "Дружба", теж дронами
Київ та Москва налаштовані позитивно у питанні продовження зернової угоди — глава Міноборони ТуреччиниКиїв та Москва налаштовані позитивно у питанні продовження зернової угоди — глава Міноборони Туреччини
Последние новости
Подгружаем последние новости