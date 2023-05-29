Веніславський: До завершення війни навряд чи буде ухвалено рішення щодо вступу України до НАТО

Водночас він підкреслив, що Україна вже працює з країнами-членами НАТО на різних рівнях і у тому числі із тими країнами, які скептично налаштовані щодо майбутнього членства в Альянсі.

Веніславський: До завершення війни навряд чи буде ухвалено рішення щодо вступу України до НАТО
© Громадське телебачення

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник Президента у Верховній Раді Федір Веніславський сумніваєься, що наша держава зможе вступити до НАТО, поки триває війна. Про це він розповів в ефірі телемарафону, інформує ZN.ua.

"Рівень оцінки наших Збройних Сил міжнародним експертним військовим середовищем дуже високий і залишається лише військово-політичне питання. Треба бути реалістами. Я думаю, що до завершення війни навряд чи буде ухвалено рішення, хоча ми б хотіли і такі варіанти розглядаються. Ми на це сподіваємось, але реальність навряд дозволяє бути настільки вже оптимістами. Разом з тим, те що Україна у майбутньому де в НАТО сумнівів вже немає ні в нас ні здається ні у кого в світі, навіть у тих самих росіян", – зазначив Веніславський.

За його словами, під час липневого саміту альянсу у Вільнюсі можуть бути ухвалені більш конкретні двосторонні або багатосторонні рішення щодо більш тісної інтеграції України в структури НАТО.

Політик також додав, що Україна вже працює з країнами-членами НАТО на різних рівнях і у тому числі із тими країнами, які скептично налаштовані щодо майбутнього членства України в Альянсі. Він також зазначив, що Україна вже має низку домовленостей з різними країнами щодо гарантій безпеки у майбутньому.

Веніславський вважає, що ці гарантії не стануть на заваді приєднанню України до альянсу.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
США в ОБСЄ: Якщо вірити російській пропаганді, то їхні ракети знищили кілька десятків комплексів Patriot в УкраїніСША в ОБСЄ: Якщо вірити російській пропаганді, то їхні ракети знищили кілька десятків комплексів Patriot в Україні
За розстріл беззбройного мешканця Ірпеня судитимуть десантника зс рфЗа розстріл беззбройного мешканця Ірпеня судитимуть десантника зс рф
У ГУР розповіли про певну співпрацю з російськими добровольцями в Бєлгородській областіУ ГУР розповіли про певну співпрацю з російськими добровольцями в Бєлгородській області
Польща планує придбання підводних човнівПольща планує придбання підводних човнів
На території Білорусі підрозділи росіян готуються до війни в Україні - ГенштабНа території Білорусі підрозділи росіян готуються до війни в Україні - Генштаб
Блок рекламы


Похожие новости
На території Білорусі підрозділи росіян готуються до війни в Україні - ГенштабНа території Білорусі підрозділи росіян готуються до війни в Україні - Генштаб
Кулеба спростував пропозиції китайського посла щодо поступок РФКулеба спростував пропозиції китайського посла щодо поступок РФ
Командувач ВПС Британії попереджає НАТО: Росія буде мстивою після програшу у війніКомандувач ВПС Британії попереджає НАТО: Росія буде мстивою після програшу у війні
Конкурент Трампа по виборам у США розповів про свої дії на посту президента стосовно війни в УкраїніКонкурент Трампа по виборам у США розповів про свої дії на посту президента стосовно війни в Україні
В Україні після війни буде 4-5 млн ветеранів – міністеркаВ Україні після війни буде 4-5 млн ветеранів – міністерка
Вступ України до НАТО під час війни неможливий – СтолтенбергВступ України до НАТО під час війни неможливий – Столтенберг
Україна стане членом ЄС після закінчення війни – ШольцУкраїна стане членом ЄС після закінчення війни – Шольц
Санду про арешт Путіна на території країни: "Молдова поважатиме рішення суду"Санду про арешт Путіна на території країни: "Молдова поважатиме рішення суду"
Ті ж самі політики стверджували, що Україна має 72 години – в МЗС відповіли Орбану на його прогноз щодо результату війниТі ж самі політики стверджували, що Україна має 72 години – в МЗС відповіли Орбану на його прогноз щодо результату війни
СБУ оголосила підозру соратнику Януковича, який став «сенатором від Запорізької області РФ»СБУ оголосила підозру соратнику Януковича, який став «сенатором від Запорізької області РФ»
Последние новости
Подгружаем последние новости