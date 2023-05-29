Веніславський: До завершення війни навряд чи буде ухвалено рішення щодо вступу України до НАТО

Водночас він підкреслив, що Україна вже працює з країнами-членами НАТО на різних рівнях і у тому числі із тими країнами, які скептично налаштовані щодо майбутнього членства в Альянсі.

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Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник Президента у Верховній Раді Федір Веніславський сумніваєься, що наша держава зможе вступити до НАТО, поки триває війна. Про це він розповів в ефірі телемарафону, інформує ZN.ua .

"Рівень оцінки наших Збройних Сил міжнародним експертним військовим середовищем дуже високий і залишається лише військово-політичне питання. Треба бути реалістами. Я думаю, що до завершення війни навряд чи буде ухвалено рішення, хоча ми б хотіли і такі варіанти розглядаються. Ми на це сподіваємось, але реальність навряд дозволяє бути настільки вже оптимістами. Разом з тим, те що Україна у майбутньому де в НАТО сумнівів вже немає ні в нас ні здається ні у кого в світі, навіть у тих самих росіян", – зазначив Веніславський.

За його словами, під час липневого саміту альянсу у Вільнюсі можуть бути ухвалені більш конкретні двосторонні або багатосторонні рішення щодо більш тісної інтеграції України в структури НАТО.

Політик також додав, що Україна вже працює з країнами-членами НАТО на різних рівнях і у тому числі із тими країнами, які скептично налаштовані щодо майбутнього членства України в Альянсі. Він також зазначив, що Україна вже має низку домовленостей з різними країнами щодо гарантій безпеки у майбутньому.

Веніславський вважає, що ці гарантії не стануть на заваді приєднанню України до альянсу.