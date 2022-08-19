Макрон вперше за літо зателефонував Путіну

Лідер Франції Еммануель Макрон вирішив продовжити спілкування із президентом РФ Владіміром Путіним та зателефонував йому вперше за майже три місяці. Про це повідомила пресслужба Кремля.

Як зазначається, головною темою обговорення стала ситуація на Запорізькій атомній електростанції, тимчасово окупованій російськими військами.

Востаннє Макрон і Путін розмовляли телефоном 28 травня.