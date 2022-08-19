Макрон вперше за літо зателефонував Путіну

У Кремлі розповіли, що стало основною темою розмови президентів Франції та Росії, інформує ZN.ua.

Макрон вперше за літо зателефонував Путіну
Фото ілюстративне
© kremlin.ru

Лідер Франції Еммануель Макрон вирішив продовжити спілкування із президентом РФ Владіміром Путіним та зателефонував йому вперше за майже три місяці. Про це повідомила пресслужба Кремля.

Як зазначається, головною темою обговорення стала ситуація на Запорізькій атомній електростанції, тимчасово окупованій російськими військами.

Востаннє Макрон і Путін розмовляли телефоном 28 травня.


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
Німецька армія буде використовувати мішені у вигляді російських танківНімецька армія буде використовувати мішені у вигляді російських танків
Голови МЗС України та ОАЕ обговорили розвиток двосторонніх відносинГолови МЗС України та ОАЕ обговорили розвиток двосторонніх відносин
Кличко у розпал війни розлучається з дружиною: з'ясувалися причиниКличко у розпал війни розлучається з дружиною: з'ясувалися причини
Жереб кинутий: Кісінджер вважає, що до України слід ставитися як до члена НАТОЖереб кинутий: Кісінджер вважає, що до України слід ставитися як до члена НАТО
Мобілізація за новими правилами: чому добровольців не беруть на службуМобілізація за новими правилами: чому добровольців не беруть на службу
Блок рекламы


Похожие новости
ЗСУ завдали влучного удару по військовій базі окупантів у Мелітополі — ФедоровЗСУ завдали влучного удару по військовій базі окупантів у Мелітополі — Федоров
Колаборанти в паніці намагаються залишити Мелітополь, росіяни не дозволяють їм зробити: що відбувається у містіКолаборанти в паніці намагаються залишити Мелітополь, росіяни не дозволяють їм зробити: що відбувається у місті
WP: Росія реалізує в Херсоні і Мелітополі план, який готувала для КиєваWP: Росія реалізує в Херсоні і Мелітополі план, який готувала для Києва
Українські партизани зірвали грандіозні плани окупантів у Мелітополі: відомо, що сталосяУкраїнські партизани зірвали грандіозні плани окупантів у Мелітополі: відомо, що сталося
Макрон допустив початок війни у Європі, зробивши невтішний прогноз щодо готовності своєї арміїМакрон допустив початок війни у Європі, зробивши невтішний прогноз щодо готовності своєї армії
Путіну вигідно тягнути час — дипломатПутіну вигідно тягнути час — дипломат
Федоров розповів про репресії росіян в Мелітополі: "націоналізація" авто, викрадення людей та мобілізація підлітківФедоров розповів про репресії росіян в Мелітополі: "націоналізація" авто, викрадення людей та мобілізація підлітків
В Мелітополі прогриміло два вибухи. У місті тепер немає ефірного мовлення ТБВ Мелітополі прогриміло два вибухи. У місті тепер немає ефірного мовлення ТБ
Росіяни вивозять свої родини з окупованого МелітополяРосіяни вивозять свої родини з окупованого Мелітополя
Окупанти в Мелітополі хочуть зробити з дітей «живий щит» - мер містаОкупанти в Мелітополі хочуть зробити з дітей «живий щит» - мер міста
Последние новости
Подгружаем последние новости