З'явився шанс "перебити хребет" Кремлю: відновлення в яких кордонах є метою України

ЗСУ, Азов, війна, українські захисники

Будь-який територіальний компроміс із Москвою – це війна, відкладена на майбутнє.

Усі окуповані території мають повернутися до складу України. Зокрема, йдеться і про Крим, а також частини Луганської та Донецької областей. Про це написав секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов на своїй сторінці у Twitter.

Секретар РНБО також зазначив, що територіальний компроміс із країною-агресором означатиме відкладену війну. Олексій Данілов також наголосив, що зараз Україна має шанс "перебити хребет Кремля".

"Про питання, в яких межах відновлення кордонів є метою України? Тільки повна деокупація до кордонів 1991 року. Будь-який територіальний компроміс із Кремлем – це війна, відкладена на майбутнє. Саме сьогодні маємо шанс перебити хребет російському "колосу на глиняних ногах", – написав секретар РНБО.

Олексій Данилов

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що всі дипломатичні переговори з російським керівництвом будуть відновлені відразу після того, як армія окупантів залишить захоплені території України. До цього проведення будь-яких зустрічей не є доцільним.


Александра Павленко, politeka.net





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