За любов до рф треба платити: кадрами з Луганська росіянам показали, що на них чекає в найближчому майбутньому

За любов до рф треба платити: кадрами з Луганська росіянам показали, що на них чекає в найближчому майбутньому

В окупованому Луганську чоловік прийшов у дитячий садок за дитиною, але його відразу скрутили люди у військовій формі та «мобілізували».

Відео, на якому під крики переляканої дитини городянину заламують руки, швидко розлетілося по Мережі. Стверджується, що саме так відбувається «мобілізація» до 2-го армійського корпусу ЗС РФ, який також називають "Народною міліцією ЛНР".

Прокоментував кадри і російський журналіст Олександр Невзоров. Він наголосив, що саме так незабаром відбуватиметься мобілізація у містах по всій Росії.

"Ось ось. Приблизно так буде й у Пітері. І взагалі скрізь. Просто до відома. Для тих, хто не має зайвих чи не потрібних кінцівок. І для тих, кому не до смаку опориші у роті…», - наголосив Невзоров, демонструючи своїм співвітчизникам кадри, як «шустрі мобілізатори кваліфіковано загребли бідолаху».

У коментарях багато хто жахнувся того, що відбувається, і порівняли це з геноцидом.

«Навіть донбасят, які в 14 бігали і кричали росія, сама росія вважає хохлами і пускає на забій. Це теорія геноциду. Там мужиків на виході не буде. Принаймні мужиків, від яких може бути потомство», «Утилізація ЛДНР», «Можна ще більше ненавидіти рашистів, ніж зараз? У мене у товариша у Філадельфії сусіду-руському спалили СТО. Це карма», «Ось вона Росія, куди вони так прагнули! Жили собі спокійно в Україні, а тут на вуха сіли русаки і обдурили», «Українця схопили і хочуть змусити воювати проти України.. це тільки путінська мерзота здатна на таке», «Вибір жителів цього регіону. За любов до Рашки треба платити», «Хотіли російський світ ......отримайте.......», «Звичайний фінал, звичайного російського світу. Кликав - путін допоможи, він допоміг на той світ...», - коментують користувачі Telegram.


Катерина Петренко, politeka.net





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