Литва не налякана винищувачами з «Кинджалами» на своїх кордонах

Розміщені під Калінінградом російські ракети «Кинджал» не змінюють ситуацію з безпекою в регіоні і не збільшують загрози. Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, повідомляє Delfi .

В Вільнюсі певні, що номінальна загроза, яку Росія становить для своїх сусідів, існує завжди, але рівень загрози від цього кроку РФ не став вищим.

«Я думаю, що нам не слід надто перейматися місцем базування тієї чи іншої їхньої ракети. Тим більше, що арсенали, розташовані в Калінінграді, значно використовувалися у війні проти України. Звідти багато чого взяли. Ці ракети ніяк ситуацію не змінюють» — заявив міністр оборони.

За словами Анушаускаса, війна Росії в Україні призвела до зниження військового потенціалу Калінінграда.

«У різних підрозділах відбувається значне скорочення як особового складу, так і озброєння — від чверті до половини. Калінінград також не залишився осторонь, ці ресурси з нього брали і беруть», — заявив міністр.

Раніше стало відомо, що Росія перекинула винищувачі МіГ-31 з ракетами «Кинджал» на аеродром Чкаловськ Калінінградської області, що межує з Литвою та Польщею.

Міноборони Фінляндії заявило, що два російські винищувачі МіГ-31 вранці в четвер вторглися в повітряний простір їхньої країни поблизу міста Порвоо на березі Фінської затоки.