В Криму активізувався рух опору — Джапарова

Протести проти тимчасової окупації Криму не припинялися з 2014 року, а після 24 лютого стали ще активнішими. Люди почали виходити на одиночні пікети, поширювати відео про утиски та переслідування активістів, а також дописи в соцмережах та інтерв’ю з висвітленням правди про російську агресію, розповіла у своїй статті для ZN.UA «Чому війна України і Росії має закінчитися Кримом» перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

«У публічних місцях розклеюються антивоєнні плакати, поширюються друковані матеріали, листівки із засудженням дій російських військ в Україні. У Криму почав діяти рух опору окупантам «Жовта стрічка»: люди зав’язують жовті стрічки і розклеюють плакати з гаслами «Крим — це Україна!», «Всі окупанти будуть відповідати за скоєні злочини», - розповіла вона про подробиці опору на півострові, який був захоплений ще вісім років тому.

При цьому в Криму трапляються і радикальніші одиночні акції протесту, як от кидання коктейлів Молотова в адміністративні будівлі.

«Людей, які чинять спротив, окупаційна влада притягує до адміністративної або кримінальної відповідальності. Ось лише деякі приклади. За «антивоєнне» інтерв’ю українському медіа на 15 діб було заарештовано кримськотатарського правозахисника Абдурешита Джеппарова. У тому інтерв’ю він розповідав, як насправді так звана російська спеціальна операція позначається на житті півострова. Вчительку однієї зі шкіл Джанкоя Сусанну Безазієву звільнили й оштрафували за спілкування з учнями на перерві, під час якого вона сказала, що російська війна проти України протиправна і росіяни вбивають багато українців», - пише Джапарова.

Тим не менше на півострові відчуття наближення визволення від російської окупації, у прямому сенсі, витає в повітрі, і це активізує як тих, хто вже понад вісім років бореться за свободу, так і тих, хто стоїть на захисті окупації.

«Окупанти почали діяти проти опонентів значно різкіше й жорстокіше, нехтуючи не тільки міжнародним правом, а й російським законодавством. В умовах війни її ініціаторів уже не турбує збереження бодай ілюзорної законності та пристойності їхніх дій у Криму», - додала пані-дипломат.

Як наслідок на півострові зросла чисельність безпідставних обшуків, затримань і заборон на діяльність, незаконних судових вироків та зникнень. Загалом же в ув’язненні за політичними мотивами перебувають понад 120 українців.

«Необхідно задіяти весь міжнародний політичний потенціал, усі можливості тиску на Росію для негайного звільнення всіх незаконно ув’язнених українських громадян Криму.Переконана, що Міжнародна Кримська платформа допоможе скоординувати міжнародні зусилля в цьому напрямі», - додала Джапарова.