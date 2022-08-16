Євген Карась заявив, що війна розвивається за сценарієм українського командування

Євген Карась заявив, що війна розвивається за сценарієм українського командування

Лідер громадського об'єднання С14 Євген Карась розповів, що українське командування не приховує реальної карти бойових дій і його прогнозам довіряти можна.

Про це він розповів у програмі «Різні люди».

Як розповідає гість програми, повномасштабна російсько-українська війна почалася з того, що наш Генштаб не помилився у своїх прогнозах, це було передбачено і були вжиті відповідні заходи. А відтак, каже націоналіст, він довіряє командуванню.

«Зараз я не можу судити про темпи і точки наступу, лише довіряю командуванню, воно не приховує від нас наші поразки, не приховує наші перемоги. Прийнято рішення, зокрема і вищого командування, не ховати реальну карту бойових дій. У нас відсутня в цьому плані пропаганда: як воно є, так воно є, є карта бойових дій і вона така, від нас нічого не ховають», - пояснює Євген Карась.

Натомість у росії, зазначає він, правдиву інформацію приховують і говорять про те, що їхні війська в черговий раз взяли Київ і знищи всю техніку. В Україні же, констатує Карась, у цьому плані все холодно і реалістично, а відтак довіряти командуванню і його прогнозам можна, війна розвивається за його сценарієм.

«Вони (ред. – росіяни) стратегічно програли: не взяли Київ – буде взята Москва. Тут варіантів було два, або вони візьмуть Київ, або нам доведеться брати Москву, тому що переможець буде один», - стверджує Євген Карась.


Тарас Галушко, politeka.net





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