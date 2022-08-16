Євген Карась заявив, що війна розвивається за сценарієм українського командування

Лідер громадського об'єднання С14 Євген Карась розповів, що українське командування не приховує реальної карти бойових дій і його прогнозам довіряти можна.

Про це він розповів у програмі «Різні люди» .

Як розповідає гість програми, повномасштабна російсько-українська війна почалася з того, що наш Генштаб не помилився у своїх прогнозах, це було передбачено і були вжиті відповідні заходи. А відтак, каже націоналіст, він довіряє командуванню.

«Зараз я не можу судити про темпи і точки наступу, лише довіряю командуванню, воно не приховує від нас наші поразки, не приховує наші перемоги. Прийнято рішення, зокрема і вищого командування, не ховати реальну карту бойових дій. У нас відсутня в цьому плані пропаганда: як воно є, так воно є, є карта бойових дій і вона така, від нас нічого не ховають», - пояснює Євген Карась.

Натомість у росії, зазначає він, правдиву інформацію приховують і говорять про те, що їхні війська в черговий раз взяли Київ і знищи всю техніку. В Україні же, констатує Карась, у цьому плані все холодно і реалістично, а відтак довіряти командуванню і його прогнозам можна, війна розвивається за його сценарієм.

«Вони (ред. – росіяни) стратегічно програли: не взяли Київ – буде взята Москва. Тут варіантів було два, або вони візьмуть Київ, або нам доведеться брати Москву, тому що переможець буде один», - стверджує Євген Карась.