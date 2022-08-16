Приєднання України до ENTSO-E: юристка намагалася потрапити на важливу посаду в «Укренерго» в обхід вимог

Посада була створена в рамках сертифікації «Укренерго», що була необхідна для приєднання України до європейської енергомережі ENTSO-E, інформує ZN.ua.

Приєднання України до ENTSO-E: юристка намагалася потрапити на важливу посаду в «Укренерго» в обхід вимог
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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) виявила у кандидатки на посаду уповноваженої особи з питань відповідності ПАТ «Укренерго» Наталії Гутаревич 3 тис. акцій в іншій українській енергокомпанії - «Центренерго», що є прямим порушенням закону та норм Третього енергопакета ЄС. Це випливає з проєкту рішення про відмову в погодженні кандидатури Гутаревич на указану посаду, який НКРЕКП винесло на розгляд засідання, що відбудеться 19 серпня.


Лія Ільченко, ZN.ua





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