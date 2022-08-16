Вибухи під Джанкоєм: з'явилося відео скупчення техніки, зняте до удару
В окупованому Криму біля залізничної станції Азовське, розташованої недалеко від місця вибухів військових складів, знаходилося велике скупчення військової техніки та боєприпасів.
Відео, зняте місяць тому, опублікували у телеграм-каналі, інформує
"Погляньте, скільки військової техніки та бк було в окупантів біля залізничної станції Азовське в Криму, де сьогодні сталася бавовна", "Пі**ець... кацапи нація дегенератів. За гроші, що вони на цей хуліард техніки витратили, можна було б Масквабад-2 із Кремлем на Марсі побудувати!", - пишуть у соцмережах
У Міноборони РФ заявили, що причиною вибухів на складі боєприпасів є "займання". П'ятикілометрова територія навколо місця вибухів оточена, на в'їзді до селища Азовське поставили блокпости та нікого не пускають.