Вибухи під Джанкоєм: з'явилося відео скупчення техніки, зняте до удару

В окупованому Криму біля залізничної станції Азовське, розташованої недалеко від місця вибухів військових складів, знаходилося велике скупчення військової техніки та боєприпасів.

Відео, зняте місяць тому, опублікували у телеграм-каналі, інформує Апостроф.


"Погляньте, скільки військової техніки та бк було в окупантів біля залізничної станції Азовське в Криму, де сьогодні сталася бавовна", "Пі**ець... кацапи нація дегенератів. За гроші, що вони на цей хуліард техніки витратили, можна було б Масквабад-2 із Кремлем на Марсі побудувати!", - пишуть у соцмережах

У Міноборони РФ заявили, що причиною вибухів на складі боєприпасів є "займання". П'ятикілометрова територія навколо місця вибухів оточена, на в'їзді до селища Азовське поставили блокпости та нікого не пускають.


Сергій Прилуцький, Апостроф





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