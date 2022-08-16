Карпатський природний парк може очолити звільнений за хабарництво інспектор - експерт

Екоінспектор з корупційним досвідом може очолити Карпатський національний природний парк. Його планують призначити в обхід конкурсних процедур, прикриваючись воєнним станом.

Про це повідомив політичний експерт, блогер Олексій Голобуцький, інформує Апостроф.

Він нагадав, що Івано-Франківська ОВА не погодила призначення попереднього кандидата від міністерства, який у минулі роки декілька разів подавався на конкурс на посаду керівника КНПП, але щоразу отримував відмову через брак досвіду.

"Справа, звісно, не могла так легко і швидко завершитися, адже подібні маніпуляції з керівництвом держустанов завжди мають конкретну мету. За моєю інформацією, за ситуацією з "Карпатським" стоять представники групи "Приват", які підбурюють міністерство на зміну директора нацпарку. Скоріш за все, новий директор допоможе розширити курорт "Буковель" за рахунок заповідних територій", – зазначив Голобуцький.

Тепер "приватівці" знайшли нового кандидата у директори "Карпатського" – колишнього інспектора державної екоінспекції в Івано-Франківській області, який був звільнений за хабарництво.

"На хабарі також ловили і його підлеглих. Наразі він працює у Болехівському лісгоспі, де асистує директору установи у незаконній закупівлі дров, самовільних рубках, а також у залякуванні місцевих активістів", – розповів блогер.

За його словами, представники групи "Приват" готові діяти наполегливо, адже потенційна винагорода – це сотні гектарів заповідних земель

"Варто пам’ятати, що вода камінь точить: отримавши відсіч у перший раз, хлопці з "Буковелю" прийшли з іншим кандидатом у директори КНПП. І цього разу "приватівці" можуть домогтися свого", – сказав Голобуцький.

Як раніше повідомлялося, Міндовкілля з 2019 року періодично проводить конкурси на посаду директора "Карпатського", але не оголошує переможця. До конкурсів міністерства також не допускали досвідчених співробітників КНПП, яких підтримав колектив парку.


Іван Троянов, Апостроф





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